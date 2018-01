Babel: ‘Nevermind’, do Nirvana, inspira coletânea de contos de autores brasileiros

MÚSICA – 1

‘Nevermind’ inspira coletânea de contos

Lançado em 24 de setembro de 1991, Nevermind, o emblemático álbum do Nirvana, vendeu cerca de 30 milhões de cópias no mundo e marcou toda uma geração. Para comemorar os 25 anos do disco, Sérgio Tavares, Alessandro Garcia e André Timm convidaram autores brasileiros para criarem contos baseados nas faixas de Nevermind – e também em músicas de outros trabalhos da banda, as ‘bonus tracks’. Bruno Liberal escreve sobre Smells Like Teen Spirit; Rafael Sperling, sobre On a Plain; Débora Ferraz sobre School; e Maurício de Almeida, sobre Serve The Servants. Cobain terá 25 textos, que serão organizados em e-book disponível para download gratuito, para Android e IOS e em PDF, no dia 24 de setembro.

Veja a lista dos autores da coletânea e as músicas escolhidas

Bruno Liberal – Smells Like Teen Spirit

André Timm – In Bloom

Mário Araújo – Come As You Are

João Vereza – Breed

Moema Vilela – Lithium

Alessandro Garcia – Polly

Paulino Júnior – Territorial Pissings

Patrícia Galelli – Drain You

Flavio Torres – Lounge Act

Anderson Fonseca – Stay Away

Rafael Sperling – On A Plain

Daniel Osiecki – Something In The Way

+ Bonus Tracks:

Delfin – Nobody Knows I’m New Wave

André Tartarini – About a Girl

Débora Ferraz – School

Helena Terra – Love Buzz

Marcia Barbieri – Dive

Mariel Reis – Molly’s Lips

Maikel de Abreu – Aneurysm

Maurício de Almeida – Serve The Servants

Alexandre Nobre – Heart-Shaped Box

Sérgio Tavares – Rape Me

Tiago Velasco – Dumb

Flavia Iriarte – Pennyroyal Tea

Rafael Mendes – All Apologies



MÚSICA – 2

A influência de Bowie

Morto em janeiro, David Bowie teve sua biografia lançada há pouco pela Record. No final da semana que vem, chega às livrarias, pela Darkside, outro livro, não exatamente sobre o músico, mas relacionado à sua biografia: O Homem Que Caiu na Terra, de Walter Tevis. Sua adaptação dirigida por Nicolas Roeg em 1976 marcou a estreia de Bowie no cinema.

*

Outra novidade é o financiamento coletivo em andamento na plataforma britânica Unbound para a edição de Fill Your Heart: Writers on Bowie, com textos escritos por Neil Gaiman, William Gibson, Roddy Doyle, Suzanne Moore e Evie Wyld, entre outros.



MÚSICA – 3

‘Beatles heróis’

A Matrix lança, ainda este mês, o infantil Beatles Heróis. A história foi escrita pelos músicos da banda Beatles para Crianças, que entram no enredo para viver uma história de aventuras contra um vilão que quer acabar com a música no mundo e vão ser ajudados por um famoso músico inglês, que vai dar a eles superpoderes.



TRADUÇÃO

Intercâmbio literário

A revista Pessoa e a Words Without Borders iniciam, em setembro, intercâmbio de textos. Com curadoria do editor e tradutor Eric Becker, a revista americana vai publicar mensalmente textos que saíram originalmente na Pessoa, que fará o mesmo. A ideia é apresentar a produção contemporânea de autores daqui e de lá.



POESIA

Um longo poema

Quase 10 anos após a publicação de Ata (Record), que reunia toda sua produção poética, Moacir Amâncio prepara nova obra. Matula, previsto pela Annablume para setembro, traz um longo poema fragmentário sobre a presença e a herança dos cristãos novos judaizantes, de modo consciente ou não, em Portugal e no Brasil, tema não muito comum na literatura em geral e, sobretudo, na poesia.



NÃO FICÇÃO

Sobre Bolaño

Acaba de sair da gráfica Toda a Orfandade do Mundo: Escritos Sobre Roberto Bolaño. Trata-se do primeiro livro de pesquisadores brasileiros sobre a obra do autor chileno. A organização é de Antonio Marcos Pereira e Gustavo Silveira Ribeiro. Ana Cecília Olmos assina o prefácio e Karl Erik Schøllhammer, a orelha. O livro, da Relicário, foca questões como relação entre literatura e violência, experimentação formal relações entre escritura e vida.