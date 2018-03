Babel: Moderna faz 50 anos e reúne especialistas e escritores em debates online

Moderna faz 50 anos e reúne escritores em debates online

No aniversário de 50 anos da Moderna, a editora, uma das didáticas mais tradicionais do País, vai reunir especialistas e escritores em debates sobre o papel da literatura infantojuvenil partindo de temas que envolvem família e escola. Serão encontros mensais, quase sempre às 10h, com transmissão ao vivo pelo Facebook. O primeiro deles será na próxima quarta, 21, e Januária Cristina Alves fala sobre como levar informações sobre o mundo contemporâneo para a sala de aula. A agenda é extensa e terá, ainda, Sérgio Túlio Caldas e Wlamyra Albuquerque falando sobre a herança africana (20/6); Walcyr Carrasco, sobre clássicos (15/8) e Pedro Bandeira (foto), sobre Monteiro Lobato (12/12).

Veja a programação completa do Café Literário da Moderna

21 de março, 10h – Informação e diálogo na escola, com Januária Cristina Alves

18 de abril, 10h – A leitura literária na Base Nacional Comum Curricular, com Maria José Nóbrega

16 de maio, 10h – Motivando com rimas – Entre livros, autoconhecimento e leitura, com César Obeid

20 de junho, 10h – A África na história e na cultura do Brasil, com Sérgio Túlio Caldas e Wlamyra Albuquerque

18 de julho, quarta feira, 10h – Escolhas conscientes, atitudes pertinentes – um exercício de liberdade e de responsabilidade permanente, com Caia Amoroso e Leusa Araújo

15 de agosto, 15h – Como fazer para adaptar um clássico sem deixar para trás justamente aquilo que fez dele um clássico?, com Walcyr Carrasco

19 de setembro, 10h – Segredos para abordar a literatura clássica brasileira e portuguesa com os jovens atuais, com Douglas Tufano

17 de outubro, 10h – O poético no texto e nas imagens: como envolver as crianças e criar espaço na escola para a fruição da poesia, com Silvana Tavano, Lúcia Hiratsuka e Sônia Barros

21 de novembro, 10h – Filosofia para crianças: o direito e a liberdade de perguntar, com Flávia Reis e Samir Thomaz

12 de dezembro, 10h – Como apresentar Monteiro Lobato às crianças de hoje?, com Pedro Bandeira

LIVRARIA – 1

Mundo virtual

Para as livrarias que ainda não entraram na era digital, a criação da B2C2B, pela Clic Sistemas e Catavento Distribuidora, pode servir de incentivo. A plataforma online vai permitir a integração da livraria ao sistema de logística e catálogo da Catavento, que ficará responsável por todos os processos que antes ficavam a cargo das lojas, como o gerenciamento de pedidos, a entrega dos itens, a administração de estoque, a conferência das mercadorias, etc.

*

O investimento foi de R$ 400 mil, o lançamento será em 5/4, na Vila da Fradique, e a Da Vinci, no Rio, é a primeira cliente.

LIVRARIA – 2

Mundo real

Foi inaugurada ontem, na rua Dr. Cesário Mota Júnior, 340, na Vila Buarque, a Banca Curva. É como a pioneira Banca Tatuí, um espaço para artistas e editoras independentes e eventos, mas com mais destaque para prints, pôster e lambe-lambes. Cada artista ou editora terá seu próprio nicho.

*

Sábado que vem, 24, às 16 h, será aberto, oficialmente, o Espaço Cultural Cerverbaria, na Ferreira de Araújo, 945. A Cerverbaria é a primeira cervejaria-editora do mundo. No rótulo de cada garrafa, um texto inédito. Na inauguração, o público poderá conferir os lançamentos: Texto Para Iniciados Não Pode Ser Acabado, de Alice Ruiz (abaixo) para a linha Poética (lager puro malte) e O Gol de Antes, conto de Natália Timerman que sairá na linha Capotão (IPA). Haverá eventos na casa, como o happy hour O Microfone (vale cantar, declamar, protestar) e o Ponto Parágrafo, bate-papo com autores sobre os processos criativos.

*

No Rio, a editora Bambolê abre, dia 14, uma pequena livraria na Nossa Senhora de Copacabana para vender títulos infantis, juvenis e para jovens adultos – dela e de editoras selecionadas.

FEIRA

Franzen, Piqueira

Na Feira Plana (23 a 25), na Cinemateca, o IMS lança a serrote #28, com texto de Jonathan Franzen sobre Trump, aquecimento global e o papel do escritor em tempos de crise, e de outros autores, e a Lote 42 apresenta o novo livro do designer Gustavo Piqueira. De Novo (acima) altera um dos atos mais corriqueiros da leitura de um livro: o virar de página.