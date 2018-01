Babel: Michel Yakini, do Sarau Elo da Corrente, estreia no romance

ROMANCE

Michel Yakini, do Sarau Elo da Corrente, estreia no romance

Autor de livros de contos, crônicas e de poemas, Michel Yakini, um dos fundadores do Coletivo Literário Sarau Elo da Corrente, de Pirituba, que está fazendo 10 anos, vai lançar seu primeiro romance pela 11 Editora. Amanhã Quero Ser Vento (provisório) deve sair em dezembro. É a história de Manandí, jovem mulher negra que rompe com as amarras de sua vida familiar em uma pequena cidade e parte para a metrópole, onde enfrenta as durezas da vida na periferia. Ela, que se vê forçada a uma separação temporária das filhas, acaba se envolvendo com outra mulher. As desigualdades sociais, a violência urbana e a miséria aparecem na história não como temas centrais, mas como condição de vida dos personagens.

ANTOLOGIA

Poemas com sotaque

Wilson Alves-Bezerra terá poemas de Vertigens, O Pau do Brasil e do inédito Malangue Malanga reunidos pela portuguesa Oca, nova editora de Raquel Menezes e Sergio Cohn. O lançamento será no Festival de Óbidos, em Lisboa e Portimão, em outubro.

DISCO

Poesia e música

Enzo Banzo lança, dia 6/10, o disco Canção Escondida, em que musica poemas de Alice Ruiz, Clara Averbuck, Drummond, Marcelino Freire, Leminski, Arnaldo Antunes e Camões. O show de lançamento será no dia 11, na Feira Miolo(s).

NÃO FICÇÃO

‘Mães Arrependidas’

Chega às livrarias em outubro, pela Civilização Brasileira, o polêmico Regretting Motherhood, da socióloga israelense Orna Donath (foto). Para escrever Mães Arrependidas, a autora entrevistou 23 mulheres que, apesar do amor pelos filhos, se pudessem voltar atrás, não escolheriam viver a experiência da maternidade. Os fortes depoimentos trazem à tona sentimentos que costumam ser oprimidos socialmente por causarem desconforto. Entre seus questionamentos, a existência do instinto materno.

EDUCAÇÃO

Método Montessori

Pedagogia Científica, o clássico de 1909 de Maria Montessori (1870-1952) esgotado há anos, ganhou revisão técnica de Sonia Maria Braga, presidente da Organização Montessori do Brasil, fotos atuais e novo título: A Descoberta da Criança. O lançamento será dia 7, na Conferência Montessori Internacional, no Rio. O volume inaugura o selo Kírion, da editora Cedet (Centro de Desenvolvimento Profissional e Tecnológico), dedicado a obras na área da educação.

FEIRA

Brasil na Colômbia

Com a presença de Luiz Ruffato, Ana Maria Machado, Ziraldo, Odilon Moraes, Ana Paula Maia e Santiago Nazarian, entre outros, começa, dia 10, a Feira do Livro de Medellín. O Brasil será o país homenageado.

*

No estante coletivo, organizado pelo projeto Brazilian Publishers, da Câmara Brasileira do Livro e Apex-Brasil, o visitante conhecerá a produção editorial brasileira, além de participar de programação cultural. Uma das atrações será o Cozinhando com Palavras. Breno Lerner, ex-superintendente da Melhoramentos, assume sua faceta de chef e é um dos convidados.