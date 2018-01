Babel: Livro narra histórias de violência contra a mulher em guerras

NÃO FICÇÃO

Livro narra histórias de violência contra a mulher em guerras

Autora de obras como Eu Sou Malala e Nujeen – A Incrível Jornada de Uma Garota Que Fugiu da Guerra na Síria em Uma Cadeira de Rodas, que escreveu com as garotas, a jornalista inglesa Christina Lamb está com um projeto novo. Previsto para 2019, My Body, Your Battlefield vai dar voz a mulheres e meninas brutalmente violentadas durante guerras e que se tornaram escravas sexuais começando por garotas yazidi (foto) refugiadas na Alemanha. “Não somos mais capazes de terminar guerras, mas, mesmo que o fizéssemos, para essas mulheres o sofrimento nunca terá fim. Se não encararmos essa situação não poderemos mudar as coisas”, disse a autora em comunicado. O livro será publicado pela Companhia das Letras.

PESQUISA

Assédio no mercado

Uma pesquisa feita pela publicação especializada Bookseller no Reino Unido mostrou que 54% das mulheres e 34% dos homens ouvidos (de um total de 388), todos profissionais do livro, disseram ter sofrido assédio dentro do mercado editorial.

*

As experiências vão de uso de linguagem grosseira ao se referir a mulheres no ambiente de trabalho ou em eventos relacionados a trabalho, a toques indesejados, abordagens sexuais agressivas, aproximação predatória sob o pretexto de um contato profissional e assédio.

*

Duas pessoas foram estupradas.

BLOG

Vida e morte

A Intrínseca adquiriu os diretos do livro de memórias de Julie Yip-Williams que vem contando, há quatro anos, num blog, sua luta contra um câncer – hoje em estado terminal. Esse blog será transformado no livro, que ainda não tem título.

BIOGRAFIA

Isabel e a história

A Rocco lança, em janeiro, Isabel de Castela. No livro, o jornalista britânico Giles Tremlett narra a trajetória daquela que seria a primeira grande soberana europeia, entrando para a história como Isabel I, a Católica (1451-1504).

LEITURA

A fila do livro

A campanha Doe Futuro, Doe Livros!, promovida pela UniCarioca, arrecadou 10 mil livros para todas as idades. Os títulos foram distribuídos no Vidigal, durante a Festa Literária das Periferias (Flup), que terminou na quarta-feira, 15. A ação foi sucesso especialmente entre as crianças.

ENSAIO

A música hoje

O crítico João Marcos Coelho lança Pensando as Músicas no Século XXI, pela Perspectiva, no dia 27, na Livraria da Vila da Lorena, com apresentação do violonista Daniel Murray.

POESIA

Três em um

Sai em março, pela Iluminuras, Trio Pagão, que reunirá três pequenos livros de poesia de Sérgio Medeiros nos quais o autor explora uma visão animista do mundo, tomando como referência mitos indígenas e mitos clássicos e incluindo poemas visuais e poemas performáticos desmaterializados.