Babel: Livro de Margaret Atwood com releitura de ‘A Tempestade’, de Shakespeare, sairá no País

ADAPTAÇÃO

Em livro, Margaret Atwood faz releitura de ‘A Tempestade’

Margaret Atwood (foto), uma das escritoras mais festejadas do momento por causa da redescoberta de seu livro O Conto da Aia depois do sucesso da série The Handmaid’s Tale, terá seu livro mais recente, Hag-Seed (2016), publicado aqui pela Morro Branco. Previsto para o segundo semestre, o livro faz parte do projeto Hogarth Shakespeare, em que renomados escritores foram convidados a reimaginar as principais histórias do autor e dar seu toque pessoal. Hag-Seed é o mergulho de Atwood em A Tempestade. Ela fala sobre Felix, que vive um grande momento como diretor artístico do Festival de Teatro de Makeshiweg e se prepara para encenar A Tempestade, mas uma grande traição muda o rumo de sua história.

NÃO FICÇÃO – 1

Angela Davis hoje

A Liberdade É Uma Luta Constante reúne artigos, discursos e entrevistas recentes de Angela Davis. São reflexões sobre como as lutas do movimento negro e do feminismo negro nos EUA e a luta contra o apartheid na África do Sul se relacionam com os movimentos atuais pelo abolicionismo prisional e com a luta anticolonial na Palestina. Sai pela Boitempo em março, com orelha de Conceição Evaristo e quarta capa de Judith Butler.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

NÃO FICÇÃO – 2

Cultura da paz

Também em março, a Papirus lança O Inferno Somos Nós: Do Ódio à Cultura de Paz, uma conversa entre Leandro Karnal e monja Coen. Eles mostram como o medo pode estar na origem da violência e apontam como o conhecimento de si e do outro é capaz de produzir uma nova atitude na sociedade, menos agressiva e mais acolhedora.

NÃO FICÇÃO – 3

Escola da vida

Em nova parceria com a The School of Life, de Alain de Botton, a Sextante estreia, mês que vem, uma nova coleção. Os primeiros títulos são Calma, que ensina a nos defendermos do pânico e da ira, e Relacionamentos, que parte da premissa de que o amor é uma habilidade que pode ser aprendida.

EDUCAÇÃO – 1

Novo selo

A Panda Books apresenta, na próxima semana, os primeiros títulos de seu novo selo Panda Educação. São eles: Ler Antes de Saber Ler – Oito Mitos Escolares Sobre a Leitura Literária, de Ana Carolina Carvalho e Josca Ailine Baroukh, e Histórias de Boca – O Conto Tradicional na Educação Infantil, de Cristiane Velasco.

EDUCAÇÃO – 2

Nova casa

Clássico do português, Não Erre Mais chega à sua 32.ª edição e muda de casa: em março, o livro do professor Luiz Carlos Sacconi estará no catálogo da Matrix.

PRÊMIO

Disputa acirrada

Responsável por apresentar novos nomes da literatura brasileira, o Prêmio Sesc recebeu a inscrição de 1.540 originais – 820 romances e 720 livros de contos. Os vencedores serão conhecidos em junho.

PROJETO

A cozinha de Ivana

A nova temporada do Cozinha da Doidivana, no Sesc Ipiranga, em que Ivana Arruda Leite cozinha enquanto conversa com escritores, já tem os próximos convidados: Alice Ruiz (25/3), Sergio Vaz (29/4), Ana Maria Gonçalves (27/5) e Evandro Affonso Ferreira (24/6).