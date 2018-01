Babel: Itaú vai distribuir 1,6 milhão de kits de livros para crianças

LEITURA

Itaú vai distribuir 1,6 milhão de kits de livros para crianças

A 7.ª edição da campanha Leia Para Uma Criança mal começou e já temos dois novos best-sellers no País: O Menino Azul, de Cecília Meireles com ilustrações de Elma, e Em Cima Daquela Serra, de Eucanaã Ferraz e ilustrações de Yara Kono. Esses foram os dois livros escolhidos para integrar o kit que o Itaú e a Fundação Itaú Social vão distribuir para 1,6 milhão de pessoas – quem quiser basta pedir no itau.com.br/crianca. Desde a criação do projeto, foram doados 45 milhões de exemplares. A nova campanha foi lançada no intervalo do Jornal Nacional ontem, 29, com Astronauta, um filme de dois minutos que mostra o poder da leitura ao imaginar a saga da primeira brasileira a ir para o espaço. Uma versão de Starman, de David Bowie, que virou Stargirl, mostra que meninas e meninos de todas as classes e etnias podem ter as mesmas oportunidades para conquistar seu futuro. Dá para ver pelo YouTube.

LEITURA – 2

Festa do livro

A Taba, serviço de assinatura de livros infantis, realiza, no dia 21, uma série de atividades aproximando adultos e crianças por meio de diferentes experiências de leitura. Será no Impact Hub, das 10 h às 18 h.

INFANTIL – 1

O primeiro príncipe

Em novembro, a HarperCollins lança O Pequeno Príncipe para Crianças Pequenas, com adaptação dos poetas Geraldo Carneiro e Ana Paula Pedro, capa dura e letra grande. A ideia é que este seja o primeiro encontro com o livro e que ele acompanhe os pequenos até que eles consigam ler sozinhos. Somadas, todas as edições do grupo já venderam 3,2 milhões de cópias.

INFANTIL – 2

Novos voos de Pilar

Pilar, a graciosa personagem viajante de Flávia Lins e Silva – criadora, também, de Os Detetives do Prédio Azul –, desembarca pela primeira vez no Oriente. Diário de Pilar na China chega às livrarias nos próximos dias pela Pequena Zahar com ilustrações (acima) de Joana Penna.

TERROR

Clarice lê Poe

A Rocco está lançando Os Crimes da Rua Morgue e Outras Histórias Extraordinárias, com contos de terror e mistério de Edgar Allan Poe traduzidos e adaptados por Clarice.

ROMANCE

Construção e ruína

Finalista do Prêmio São Paulo por A Casa das Marionetes, Santana Filho lança novo romance pela Reformatório no fim do mês. Flor de Algodão se passa numa cidade que enfrenta uma estiagem rigorosa e que assiste ao pouso forçado, no largo da Matriz, do avião que levava o engenheiro responsável pela construção de uma barragem. Sua chegada reacende a esperança nos moradores.

NÃO FICÇÃO

O social e a psique

Aproveitando a vinda de Judith Butler ao Brasil – ela participa do seminário Os Fins da Democracia entre 7 e 9/11 no Sesc Pompeia, a Autêntica lança, um pouco antes, A Vida Psíquica do Poder: Teorias da Sujeição.

Conciliando teoria social, filosofia e psicanálise e se valendo de Hegel, Nietzsche, Freud, Foucault e Althusser, ela propõe uma teoria da formação do sujeito que entende como sendo ambivalentes os efeitos psíquicos do poder social. Butler busca teorizar a relação entre o social e a psique como um dos mais dinâmicos e complexos efeitos do poder e faz uma investigação crítica que revela o sujeito consciente de si como paradoxo necessário.