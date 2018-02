Babel: Inventário poético de Rubem Braga será publicado em livro

POESIA

Inventário poético de Rubem Braga será publicado em livro

Um dos grandes escritores brasileiros e dono de, estima-se, 15 mil crônicas, Rubem Braga (1913-1990) foi também um grande admirador da poesia. Em 1953, ele criou uma seção na Manchete, onde publicou semanalmente, até 1956, dezenas de poetas. Em 1979, ele retomou a coluna na Revista Nacional e cuidou dela até morrer. Para resgatar este seu inventário poético, a Global lança, agora em setembro, A Poesia É Necessária. O livro estava previsto para o ano do centenário de nascimento do escritor, quando várias outras antologias de crônicas foram editadas. A seleção é de André Seffrin, que focou nos poetas brasileiros preferidos de Rubem Braga e deixou os estrangeiros para, quem sabe, um segundo volume. O livro traz textos de 160 autores – de Gregório de Matos a Millôr Fernandes. Já a Autêntica prevê, para o início de 2016, uma caixa com três volumes com crônicas sobre cinema, artes visuais e política/cidadania. Na capa, ilustração de Nássara.

ROMANCE – 1

No dia de Rimbaud

A escritora Lucia Bettencourt e a editora Rocco marcaram para 20 de outubro, dia do aniversário de Rimbaud (1854-1891), o lançamento de O Regresso. O romance trata do retorno do poeta à França, em seus últimos meses de vida, depois de um longo e misterioso período na África.

ROMANCE – 2

A longa jornada

Também em outubro, será publicado Um Dia Toparei Comigo, segundo romance de Paula Fábrio, vencedora do Prêmio São Paulo com o primeiro, Desnorteio. Sai pela Foz e mistura relato de viagem, resenha literária e elaboração de luto.

CONTO

Fracassos cotidianos

Enquanto Nossos Filhos Dormem é o primeiro livro de contos do jornalista Eduardo Lemos. Com lançamento pela Oito e Meio no final de setembro, ele traz nove textos narrados por pessoas que levam a vida à sombra de uma desgraça pessoal ou de uma frustração dolorosa.

INTERNACIONAL – 1

O novo Franzen

Nas livrarias americanas e britânicas nesta terça, 1.º, Purity, o novo romance de Jonathan Franzen, apresentado como uma história de idealismo juvenil, fidelidade extrema e assassinato, só ganhará versão em português, pela Companhia das Letras, em abril de 2016.

INTERNACIONAL – 2

Morrissey escritor

Futuro incerto é o do List of The Lost, primeiro romance de Morrissey, que será lançado, em inglês, no dia 24. A Globo ganhou o leilão e se preparava para publicar a obra, mas o músico brigou com a Penguin, que estava vendendo os direitos de tradução sem a autorização dele, e o contrato foi cancelado. Em suas palavras, trata-se de um “conto americano onde, naturalmente, o mal vence o bem e ninguém vive feliz para sempre”.

CLÁSSICO

Financiamento coletivo

Para ajudar na edição de Amália (1844), clássico argentino de José Mármol, inédito aqui, a Zouk recorre ao Kickante.

MERCADO

Agora, para ligar pontos



Em maio, auge da moda, os livros de colorir representavam, segundo a Nielsen, 14% do faturamento do mercado. Hoje, só 3%. Natural, então, que a editora que descobriu o best-seller Jardim Secreto fizesse outra aposta. Sem sair do estilo, a Sextante lança, em outubro, 4 volumes da coleção Ligando os Mil Pontos, do designer Thomas Pavitte: Animais, Obras de Arte, Cidades e Personalidades (Shakespeare, acima). Dá para pintar depois.

