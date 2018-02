Babel: Ilustrações na Feira de Bolonha e nas livrarias brasileiras

A coluna Babel publicada no sábado, 1º de março, com informações sobre o infantil Por Que o Mar É Salgado – Contos Populares da Noruega, que será exposto em Bolonha e chega em breve às livrarias daqui; os planos da Callis para o público juvenil, Marta Suplicy na Saraiva para apresentar o Vale-cultura, mais um confirmado para o Navegar é Preciso, cartuns sobre o universo literário e mais:

INFANTOJUVENIL

Ilustrações na Feira de Bolonha e nas livrarias brasileiras



O Brasil ficou de fora do prestigioso BolognaRagazzi Award, a ser entregue no fim do mês na Feira do Livro Infantil de Bolonha, mas promete fazer bonito na feira italiana. Como convidado de honra, terá espaço para uma mostra de ilustração. Chileno radicado no Brasil, Cárcamo foi um dos selecionados e vai expor as ilustrações que fez para Por Que o Mar É Salgado – Contos Populares da Noruega (acima) – o livro será lançado aqui pela Berlendis & Vertecchia na última semana de março. Já o paulista Odilon Moraes levará as ilustrações de Pedro e a Lua (Cosac Naify; abaixo), que acaba de ganhar destaque na La Revue Littèraire Pour la Jeunesse, revista francesa especializada em literatura para pré-adolescentes.





JUVENIL

Outros leitores

Reconhecida por seus livros infantis, a Callis volta agora seus investimentos para conquistar o público juvenil. Começa sua nova safra já em março com dois volumes de Toni Brandão (1 milhão de livros vendidos) – Cuidado, Garoto Apaixonado, que ganha nova edição, e o inédito A Caverna, sobre relações familiares, natureza e tráfico de animais. E ainda Pérola, O Ano do Dragão, de Rosana Rios e Giorgette Silen.

*

Ao longo do ano devem sair Enigma em Barcelona, de Rosana Rios; Júnior e os Biscoitos de Zumbi, de Fernando A. Pires; Tempo de Beijar, de Flávia Reis; e Onze Reis – Principia, de Tiago P. Zanetic.

CRÍTICA

Literatura fantástica

A Unesp lança este mês A Ameaça do Fantástico, primeiro livro do espanhol David Roas a ser publicado no Brasil. Em seus estudos sobre o conceito de fantástico e a forma como ele é absorvido pela literatura, Roas se aproxima de Tzvetan Todorov.

GASTRONOMIA

Histórias e receitas

Ana Luiza Trajano, Carla Pernambuco, Heloisa Bacellar, Carole Crema, Danielle Dahoui e Roberta Sudbrack são algumas das 21 chefs brasileiras que contam suas histórias e revelam suas receitas em As Chefs, com lançamento próximo pelas editoras Melhoramentos e Boccato.

RELIGIÃO

Um ano de Vaticano

A Vozes lança, em breve, Papa Francisco – Perspectivas e Expectativas de Um Papado, com textos de autores e teólogos daqui.

EVENTO

Cruzeiro literário

Ilko Minev, búlgaro que vive na Amazônia, participa do Navegar É Preciso (28/4 a 2/5).

POLÍTICA CULTURAL

Vale-cultura na livraria

A ministra Marta Suplicy faz a entrega simbólica do Vale-cultura, dia 11, na Saraiva (Eldorado).

CARTUM

O mundo dos livros

Chico França lança Livro, Isto (Terceiro Nome), com cartuns (acima) sobre o universo literário, dia 20, na Matilha Cultural.