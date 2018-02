Babel: Fundação Dorina Nowill para Cegos lança biblioteca digital

LEITURA

Fundação Dorina Nowill lança biblioteca digital na quinta



Até agora, quando uma pessoa com deficiência visual queria ler um livro do acervo da Fundação Dorina Nowill, ela ligava lá ou mandava um e-mail e depois recebia em casa, pelo correio, um CD com a obra. Ou ia buscar na sede da entidade. A partir de quinta-feira, 27, tudo ficará mais fácil. Será inaugurada a Dorinateca, que permitirá um acesso mais ágil e independente a essas obras que estarão disponíveis em três formatos: audiolivro, digital acessível Daisy e para impressão em Braille. O usuário poderá fazer o download de até três títulos por mês no site da biblioteca e não tem que “devolver” a obra. Ele terá a posse do arquivo, mas não poderá repassá-lo. Até o fim do ano, a biblioteca terá 4.400 títulos. O audiolivro mais procurado em 2015 na fundação foi Inferno, de Dan Brown. Na lista dos 10 mais procurados, há títulos de García Márquez e Nicholas Sparks. Confira:

1º Inferno, de Dan Brown

2º Cidades de Papel, de John Green

3º A Culpa é das Estrelas, de John Green

4º A Menina que Roubava Livros, de Markus Zusak

5º Cinquenta Tons de Cinza, de E. L. James

6º Cem anos de solidão, de Gabriel Garcia Marquez

7º O Teorema de Katherine, de John Green

8º Querido John, de Nicholas Sparks

9º Uma Longa Jornada, de Nicholas Sparks

10º Você é Insubstituível, de Augusto Cury

PRÊMIO

O perfil dos inscritos

Neste ano, foram inscritas 2.575 obras no Prêmio Jabuti, um recorde. Um levantamento inédito mostra que romance será a mais concorrida entre as 27 categorias, com 216 obras inscritas. Depois aparecem capa (208), Infantil (205), Poesia (190), Projeto Gráfico (169), Conto e Crônica (164) e por aí vai até chegar a Gastronomia, com 18 títulos. Na estreante Infantil Digital, foram 40 inscrições.

*

Uma curiosidade: os associados da Câmara Brasileira do Livro inscreveram apenas 19 livros de poema, enquanto os membros de associações congêneres apresentaram 34 obras e as editoras independentes, nada menos do que 137.

FESTIVAL

Língua e liberdade



O Fórum das Letras, que será realizado entre 4 e 8 de novembro, em Ouro Preto, começa a tomar forma. Entre os convidados estão a moçambicana Paulina Chiziane, autora de Niketche – Uma História de Poligamia e de As Andorinhas; o americano John Dinges, de Os Anos do Condor, e o português José Luís Peixoto, de Morreste-me. O tema deste ano será Diversidade Cultural e Liberdade de Expressão.

LUSOFONIA

Uma coleção gira

A Dublinense, editora do Morreste-me da nota ao lado, escolheu o nome de sua coleção de autores lusófonos antecipada pela coluna: Gira. A estreia será em setembro com Short Stories, de Gonçalo M. Tavares.

CRÔNICA

Português best-seller

Menos de uma semana depois de lançado, Prometo Falhar (Novo Conceito), do português Pedro Chagas Freitas, já está em 10.º na lista do Publishnews. Ele vai à Bienal do Rio.

CINEMA

Filme com livro



Fãs do cineasta Paolo Sorrentino podem esperar para o início do ano o lançamento de Juventude, pela Planeta. É o livro que ele escreveu para ajudar a organizar as ideias enquanto concebia seu filme mais recente, também Juventude (acima), inédito aqui. A história acompanha um ex-maestro e um cineasta prestes a se aposentar num spa de luxo.

