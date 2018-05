Babel: ‘Fazendo Meu Filme’, de Paula Pimenta, faz 10 anos e ganha livro especial

JUVENIL – 1

Série de Paula Pimenta faz 10 anos e ganha livro especial

Com direitos já vendidos para o cinema e 750 mil exemplares comercializados, a série Fazendo Meu Filme, da mineira Paula Pimenta (ao lado), comemora 10 anos e ganha uma edição especial da editora Gutenberg. Fazendo Meu Filme – Os Bastidores da História da Fani chega às livrarias em julho, em tiragem de 30 mil exemplares, e traz curiosidades sobre a série e seu processo de produção, o cenário dos quatro livros, o método da escrita, informações exclusivas sobre a autora, a relação da série com a vida pessoal de Paula, desafios, entrevistas e o papel dos fãs em seu trabalho. Fani é uma adolescente de 16 anos que descreve situações comuns aos adolescentes: a descoberta do primeiro amor, questões com amizades e com a família, decisões para o futuro e por aí vai.

JUVENIL – 2

Corações solitários

A Bambolê lança, em julho, também de olho na Bienal (agosto) O Som de Um Coração Vazio, de Graciela Mayrink. É a história do encontro online entre um astro do rock que luta contra o TOC e uma menina deprimida.

NÃO FICÇÃO

A verdadeira beleza

Em agosto, a Rosa dos Tempos lança Força É a Nova Beleza, resultado do projeto fotográfico de Kate T. Parker, Strong is the new pretty, que reúne fotos de meninas sendo elas mesmas: destemidas, bobas, teimosas, felizes, raivosas. O livro traz depoimentos e pequenas histórias sobre as personagens para mostrar que a verdadeira beleza está na autenticidade.

INFANTIL

Crianças conscientes

Autora de Monstro Rosa e Pássaro Marrom, a espanhola Olga de Dios terá mais dois livros publicados pelo Boitatá, selo da Boitempo. Em Família (acima) e Rã de Três Olhos valorizam o trabalho em equipe, o compartilhamento de saberes e as diversas maneiras de aprender e educar para além da sala de aula.

EVENTO – 1

Representatividade

Leitura, gesto político é o tema central das discussões da Casa Libre & Nuvem de Livros na Flip, em julho. Uma das mesas, dia 27, vai debater a representatividade na literatura e nos festivais literários. Com Paloma Franca Amorim, Guiomar de Grammont, Gisele Corrêa Ferreira e Haroldo Ceravolo.

EVENTO – 2

Livro e política

O 4.º Salão do Livro Político será realizado de 18 a 21/6, no Tucarena. Participam, entre outros, Guilherme Boulos, Jessé Souza, Márcio Pochmann, Leda Paulani, Laura Carvalho e Ricardo Antunes. Haverá cursos e uma feira de livros com obras de mais de 30 editoras com descontos de até 50%.

EVENTO – 3

A obra de Hatoum

Albert von Brunn, da Universidade de Zurique, estará na Biblioteca Brasiliana Mindlin no dia 12/6 para falar sobre seu livro Milton Hatoum: Entre a Amazônia e o Oriente, traduzido para português e publicado pela Humanitas, e conversar com Hatoum e Mamede Jarouche.