Babel: Em livro, filho de Jango faz inventário afetivo da família e dos últimos anos do pai

NÃO FICÇÃO

Filho de João Goulart lança livro sobre o exílio da família

Abril de 1964. João Vicente Goulart tinha 7 anos quando viu a vida de sua família – como a de milhões de brasileiros – virar de cabeça para baixo. O golpe militar depôs João Goulart e o então ex-presidente, seu pai, se exilou. Mais de 50 anos depois da ida da família ao Uruguai, viagem da qual Jango (1919-1976) nunca regressou ao Brasil, seu filho organizou um inventário afetivo em que mistura fatos históricos e registros pessoais. Previsto para o fim do mês pela Civilização Brasileira, Jango e Eu: Memórias de Um Exílio Sem Volta resgata as lembranças de um tempo de incerteza, da falta de notícias, do avanço dos governos totalitários nas Américas, da difícil adaptação ao cotidiano uruguaio e evoca inúmeros amigos, como Paulo Freire e Glauber Rocha.



HQ

A vida de Rosa

A WMF Martins Fontes lança, no 2.º semestre de 2017, Red Rosa, biografia gráfica de Rosa Luxemburgo (1871-1919), revolucionária ativista política alemã. Tida pelo Guardian como uma obra “completamente brilhante”, a artista Kate Evans apresenta o mundo intelectual de Rosa para a nova geração.

FANTASIA

Mundos perdidos

Há cerca de três meses, a SM reeditou Saga de um Mundo Despedaçado: O Continente Perdido, fantasia para adolescentes de Ricardo Maciel dos Anjos. Inédito, Saga de um Mundo Perdido: Depois do Fim, o próximo, sairá no primeiro semestre.

MITOLOGIA

Thor e outros deuses

A Intrínseca está apostando na mitologia nórdica. Ainda este mês, ela lança O Martelo de Thor. Trata-se do segundo título da série Magnus Chase e os Deuses de Asgard, de Rick Riordan. Alguns dos seres presentes na obra do autor best-seller juvenil (é dele Percy Jackson) aparecem, também, no recém-anunciado Mitologia Nórdica, a ser lançado por Neil Gaiman em 2017 – quando a sequência de Thor chega aos cinemas.

Antes disso, ela manda para as livrarias, também este mês, Deuses Americanos em nova versão – a preferida do autor, com capítulos ampliados, artigos, introdução e uma entrevista com o escritor.

JUVENIL

Acerto de contas

Marcia Kupstas comemora 30 anos de carreira com Quem Quer Ficar, Quem Quer Partir, que a Ática publica em novembro com ilustrações de Bernardo França. A história acompanha o reencontro, 20 anos depois, das amigas Denise, Dália e Lúcia na despedida da professora de infância morta.

CONTO

Crueza e lirismo

Referência no que se convencionou chamar de periafricania, o contexto do movimento de coletivos e ativistas negros que viceja na periferia paulistana, Allan da Rosa lança, dia 17, no espaço Ação Educativa, pela editora Nós, Reza de Mãe, sua primeira coletânea de contos.

DIGITAL

Reconhecimento

A Apple escolheu a e-galáxia como agregadora oficial autorizada – a empresa paulistana passa a ser a única da América do Sul cujos serviços de produção de e-book são recomendados por ela.