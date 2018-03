Babel: De 1880, ‘Ben-Hur’ volta repaginado em livro e filme

ÉPICO

‘Ben-Hur’ volta repaginado em livro e filme

Obra de Lew Wallace publicada em 1880 e best-seller durante muitos anos nos EUA, Ben-Hur acaba de ser reescrito por Carol Wallace, bisneta do autor. A ideia de adaptar o título para os novos tempos foi para conquistar leitores e, claro, aproveitar o embalo do novo filme, que terá Jack Huston, Nazanin Boniadi, Morgan Freeman e Rodrigo Santoro (no papel de Cristo; foto) no elenco. Lembrando que a adaptação mais conhecida da obra, de 1959, encabeça, com Titanic (1997) e O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003), o ranking dos filmes mais premiados do Oscar (11 estatuetas). Trata-se da saga de Judá Ben-Hur, príncipe judeu que, traído pelo melhor amigo, é capturado e escravizado pelos romanos, dando início a uma longa luta por vingança e justiça. A obra assinada por Carol sairá pela Gutenberg em agosto, quando o filme chega aos cinemas.



RELIGIÃO

À espera do milagre

Depois do sucesso de O Nome de Deus é Misericórdia, do papa Francisco, que vendeu, segundo dados oficiais, 100 mil cópias no Brasil, a Planeta aposta em obra sobre Madre Teresa. Com tiragem inicial de 30 mil exemplares e previsão de lançamento para agosto, O Milagre de Teresa foi escrito pelo padre Joãozinho e resgata os passos da Comissão da Causa dos Santos do Vaticano, que esteve no País para verificar, em Santos, um dos milagres da madre. Ela será canonizada em 4 de setembro.

Neste ano crítico, os títulos que têm dado algum respiro às editoras são os religiosos, sobre games e os derivados de canais do YouTube de blogs.

ROMANCE

Fantasmas do passado

Sai pela Tordesilhas, no final do mês que vem, Liturgia do Fim, da paraibana Marilia Arnaud. O romance disseca um núcleo familiar baseado em estrutura patriarcal e rural e ecoa forte caráter bíblico. Descontinuada e sinuosa, a narrativa acompanha Inácio, que abandona família e carreira para voltar à casa de onde foi expulso pelo pai aos 18 anos.



CONTO

O sentido do fim

João Anzanello Carrascoza lança, pela Edições SM, em setembro, Tempo Justo. A linha que une os delicados contos reunidos aqui é a da finitude das relações e do sentido de tempo.



TEATRO

Vozes da África

José Eduardo Agualusa quer publicar em livro as peças que tem escrito com Mia Couto. Já foram encenadas Chovem Amores na Rua do Matador e A Caixa Preta e a terceira estreia em breve.



BIENAL

Mais amor

Uma das apostas da Arqueiro para a Bienal do Livro de São Paulo (26/8 a 4/9) é Muito Amor, Por Favor, livro coletivo assinado por Arthur Aguiar (músico e ator), Frederico Elboni (do site Entenda os Homens), Ique Carvalho (do blog The Love Code) e Matheus Rocha (do blog Neologismo).



LIVRARIA

Livro, café e desconto

A Livraria Martins Fontes da Dr. Vila Nova, vizinha ao Mackenzie, vai ganhar cara nova em breve. Está sendo negociada a instalação de um Café Mestiço, como o que já tem na loja da Paulista. E, antes disso, o projeto Barato Total vai sair do papel.

Boa parte do espaço será ocupado por milhares de livros com no mínimo 50% de desconto. A rede garante que não se trata de um saldão qualquer e que haverá curadoria. Serão vendidas obras de fundo de catálogo de alta qualidade que não esgotaram as tiragens iniciais.