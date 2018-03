Babel: Congresso online – e gratuito – debate os rumos da leitura

Congresso online – e gratuito – debate os rumos da leitura

Em 2016, quando foi realizado pela primeira vez, o Congresso Nacional de Leitura (Conaler) reuniu 5.668 pessoas do País todo, que participaram de 37 conferências, palestras e saraus ao longo de uma programação que durou exatas 17 horas, 14 minutos e três segundos. Tudo online. A segunda edição vem aí. Com o tema Da Invenção da Escrita ao Digital: As Três Revoluções do Livro, ela será aberta no dia 29 e vai até 3 de novembro. A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo site do projeto, que é organizado pela Fundação Observatório do Livro e da Leitura. Quem assistir a pelo menos 70% da programação ganha certificado. Entre os convidados internacionais estão os portugueses António Nóvoa, ex-reitor da Universidade de Lisboa, e José Pacheco, criador da emblemática Escola da Ponte. Entre os brasileiros, Nélida Piñon (foto), Marisa Lajolo, Zuenir Ventura, Luis Fernando Verissimo e Pedro Bandeira.

YA

Sempre Ofélia

Em Frankfurt, a Verus comprou os direitos de Ophelia. Neste romance para jovens adultos, Lisa Klein manteve a caracterização fiel à peça de Shakespeare, mas injetou mais juventude e romance à trama. O filme baseado no livro terá no elenco Daisy Ridley como Ofélia, Naomi Watts como Gertrude e Clive Owen como Claudius.

FICÇÃO – 1

Noir histórico

A Intrínseca adquiriu os direitos de 1793, romance de estreia do sueco Niklas Natt och Dag, que faz, na obra, um retrato realista da Estocolmo do século 18. A obra tem quatro narradores e mistura romance, história e thriller.

FICÇÃO – 2

Humor e amargura

A Rocco lança em janeiro Estamos Todos Completamente Transtornados, de Karen Joy Fowler, autora de O Clube de Leitura de Jane Austen. O livro fala sobre uma família de cientistas que fazia experimentos com chimpanzés na década de 1970 e é narrado pela filha caçula.

FICÇÃO – 3

Sonho e realidade

Com adaptação prevista pela Netflix, O Dia da Seleção, de Aravind Adiga (de O Tigre Branco), conta a história de dois irmãos que vivem em uma favela de Mumbai e precisam lidar com a obsessão do pai que os quer estrelas do críquete. Mas a idade avança e a forma como veem o futuro vai mudando.

NACIONAL

Identidades singulares

Vencedor dos prêmios Benvirá e Jabuti (em ano de polêmica) com Nihonjin, Oscar Nakasato lança, em novembro, pela Tordesilhas, Dois. Narrada por dois irmãos idosos, que contam com diferentes enfoques episódios de suas vidas, a obra mergulha nos segredos que aproximam e separam uma família.

COLEÇÃO

A essência do Japão

O jornal Nikkey Shimbun e a e-galáxia apresentam, na próxima semana, os quatro primeiros títulos da coleção digital Cultura Japonesa. São livros que ajudam a entender a essência do país ao tratar de temas variados de hoje e do passado. Outros dois volumes estão em produção.

LUSOFONIA

Contos de resistência

Há 37 anos longe das livrarias brasileiras e marco da literatura moçambicana, Nós Matamos o Cão Tinhoso!, de Luís Bernardo Honwana, ganha nova edição da Kapulana em novembro.

DIGITAL – 1

Degustação literária

Quem for à Primavera Literária, no Rio, na semana que vem, vai poder fazer o download de trechos de livros das editoras participantes. A iniciativa é da Bibliomundi.

DIGITAL – 2

Mais e-books

A Somos Educação passa a vender seus e-books – são mais de 2 mil títulos – na Amazon.