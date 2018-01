Babel: Com ‘Alice’, ‘Heidi’ e ‘Gulliver’, Autêntica cria coleção de clássicos

FICÇÃO – 1

Com ‘Alice’, ‘Heidi’ e ‘Gulliver’, editora cria coleção de clássicos

Depois de publicar recentemente Pollyana (1913) e Pollyana Moça (1915), a Autêntica, de olho nas crianças e adolescentes, decidiu criar uma série de clássicos. A aposta será no projeto gráfico e na tradução. Ainda para este ano, estão programados As Mais Belas Histórias, de autores diversos (vol. 1, por Ana Carolina Oliveira, e vol. 2, por Marcelo Hauck), e Heidi (ilustração), clássico infantil de Johanna Spyri publicado em 1881 e que ganha agora tradução de Karina Jannini. Depois, sairão, pela Clássicos Autêntica, Alice no País das Maravilhas e Alice Através do Espelho (por Márcia Soares Guimarães), O Mágico de Oz (por Luís Reyes Gil), Peter Pan (por Cristina Antunes), Tarzan (por Márcia Soares Guimarães) e Viagens de Gulliver (por Maria Valéria Rezende, Jabuti 2015 de melhor romance). Alguns dos títulos apresentarão ilustrações originais.

FICÇÃO – 2

Mais clássicos

Uma das coleções de clássicos mais reconhecidas hoje é a da Zahar, que lança, em novembro, como a coluna já adiantou, A Bela e a Fera (edição de bolso de luxo). E, em 2017: O Homem Invisível, Frankenstein e Mary Poppins, em edições comentadas e ilustradas, e Drácula e A Ilha Misteriosa, de bolso.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

FILOSOFIA

A não ficção de Goethe

A Coleção Goethe, que vai reunir os textos de não ficção do filósofo, acaba de ser inaugurada com Conversações com Goethe Nos Últimos Anos de Sua Vida, de Johann Peter Eckermann. Para novembro, a Unesp promete a autobiografia Poesia e Verdade. E tem mais para depois.

*

A coleção foi anunciada em 2013 e depois adiada para o ano seguinte. Agora vai!

MANUAL

Mãe de primeira viagem

Rita Lisauskas, que mantém o blog Ser Mãe é Padecer na Internet no Portal Estadão, lança, pela Belas-Letras, no Dia das Mães do ano vem, Mãe Sem Manual. Em formato de guia descontraído, ele pretende descomplicar a vida das mães de primeira viagem.

ROMANCE

‘Espiã’ com autógrafo

Entra em pré-venda exclusiva na Saraiva hoje, 1.º, uma tiragem autografada e de capa dura de A Espiã, de Paulo Coelho. Segundo a livraria, a Companhia das Letras mandou as páginas para o autor na Suíça e, de volta ao Brasil, assinadas pelo mago, elas foram reinseridas nos volumes.

INFANTIL

Assunto sério

Às vésperas de completar 5 anos, a Pulo do Gato está lançando Para Onde Vamos, delicada obra do colombiano Jairo Buitrago com ilustrações (acima) do peruano Rafael Yockteng sobre uma garota que acompanha o pai na travessia para um novo país sem entender bem o que está acontecendo. Este não é o primeiro título da editora, especializada em literatura infantil e para formação de leitores, sobre a questão das crianças desenraizadas.

*

Por falar na Pulo do Gato, Poeminhas da Terra, de Márcia Leite, editado pela casa, foi selecionado para a Coleção Itaú Criança junto com Selou e Maia, de Lara Meana (SM). Serão distribuídos 3,6 mi de cópias das obras.