Babel: Centenário de Roald Dahl é lembrado com lançamentos

INFANTIL

Centenário de Roald Dahl é lembrado com lançamentos

Autor de clássicos infantis como Matilda, A Fantástica Fábrica de Chocolate e BGA – O Bom Gigante Amigo, Roald Dahl (1916-1990) está sendo lembrado pelo seu centenário. A coluna já adiantou que a Martins Fontes – Selo Martins prepara, para a Bienal de São Paulo, Por Dentro da Fantástica Fábrica de Chocolate – livro ilustrado de Lucy Mangan que explora a influência que a história de Charlie Bucket e Willy Wonka exerceu em filmes, peças, musicais e outros produtos nos últimos 50 anos. Agora, a 34 conta que vai lançar uma edição especial de O Bom Gigante Amigo (ilustração), obra de 1982 que está prestes a chegar aos cinemas pelas mãos de Steven Spielberg. E também o último livro do autor, O Vigário de Mastigassílabas (1991). É a história de religioso que, ao ficar nervoso, trocava as letras de lugar. Na Inglaterra, os direitos foram doados a ações de combate à dislexia.

FEIRA

Primeira baixas

Yeonmi Park, a garota norte-coreana que conseguiu fugir do seu país, atravessou a China – e o mundo – e chegou a Nova York, onde é, hoje, ativista de direitos humanos, não virá mais à Bienal do Livro de São Paulo. Ela alegou motivos pessoais para o cancelamento. Kevin Hearn, autor de Star Wars – Herdeiro de Jedi, também não.

*

A feira será realizada entre 26/8 e 4/9. Desta vez, o Sesc divide com o Itaú Cultural a curadoria da programação do Salão de Ideias. A organizadora Câmara Brasileira do Livro cuida da Arena Cultural. E a Mauricio de Sousa Produções, do espaço infantil. Aos poucos, os convidados vão sendo anunciados.

FESTIVAL

Meio caminho andado

Em sua recente passagem pelo Brasil, Gilles Lapouge, correspondente do Estado, participou de um debate mediado por Paulo Werneck, curador da Flip, e começaram, ali, uma conversa para que o francês participe do evento em 2017.

LEITURA

Um novo espaço

Especializada em literatura infantil e em obras sobre formação de leitores, a Pulo do Gato organiza, em seu novo Espaço Pulo do Gato, o encontro A História Que Nos Conduz em 18/8. Com Maria Cristina Mantovanini, psicanalista, Patrícia Torralba Horta, coordenadora do Equipe, e Márcia Leite, editora.

ROMANCE

Clássico e epistolar

Depois de publicar Stoner e Butcher’s Crossing, a Rádio Londres adquiriu os direitos de outra obra de John Williams (1922- 1994): Augustus. De 1972, este foi o último livro de um dos grandes autores americanos. Narrativa histórica e epistolar, ela explora a vida do fundador do Império Romano.

NÃO FICÇÃO

Em busca de Proust

Está saindo do forno Os Processos de Criação em ‘À Sombra das Raparigas em Flor’ – A Pulsão Invocante e a Psicologia no Espaço em Proust (Ateliê). A obra de Philippe Willemart (USP) analisa parte do 2.º volume de Em Busca do Tempo Perdido.

PRÊMIO

Candidatura habilitada

A Record é a editora com mais autores no Prêmio São Paulo. São 16. É seguida Companhia das Letras (7), Saraiva (6) e pela independente Patuá (5). 175 autores estão no páreo. Agora é esperar os finalistas.