Babel: Casa de Virgínia é inaugurada com obra de Donizete Galvão

A coluna Babel publicada no Caderno 2 de 26 de abril de 2014, com um novo livro de Donizete Galvão inaugurando a editora Casa de Virgínia, a livraria Martins Fontes investindo no mundo geek, um curso de tradução que será realizado em Paraty antes da Flip, Ruth Rocha e Miltom Hatoum no Primeira Página e mais.

MERCADO

Casa de Virgínia é inaugurada com obra de Donizete Galvão



O poeta Donizete Galvão e a editora Ana Cândida conversavam sobre um projeto de livro quando Galvão morreu, em janeiro. Ela tocou o barco, e Escoiceados, um poema narrativo que remonta à infância mineira do autor, será lançado no dia 14/5, com sarau na Casa das Rosas. A apresentação é de Priscila Figueiredo e as ilustrações (acima), de Carlos Clémen. A obra, da coleção Um Poema, Um Livro, não sairá pela Musa, editora de Ana Cândida, mas sim pela Casa de Virgínia, recém-criada por ela e situada em Itajubá. O lançamento seguinte será Uma Casa Assombrada, de Virginia Woolf, inspiradora do nome da editora, que fará parte de coleção similar – também no que se refere ao projeto supercolorido –, mas dedicada a contos. A ideia é fisgar crianças e adultos com pouco acesso à literatura.



LIVRARIA

Nicho nerd

Novidade em junho na Martins Fontes da Paulista: será inaugurado, no mezanino, ao lado do café, um espaço nerd com livros e HQs nacionais e importados, além de objetos colecionáveis. Ivan Barbieri, que trabalha no mercado de quadrinhos há alguns anos e é colecionador desde a infância, será responsável pela curadoria do projeto.

E-COMMERCE

Uma segunda chance

Não é fácil vender ou consignar obras lançadas há algum tempo para livrarias. Pensando nisso, a Brinque-Book começa a vender, no fim de maio, os mais de 300 títulos de seu catálogo em seu site.

EDITORA

Do outro lado

Depois de passar oito anos na Saraiva, na qual foi diretor de compras, Frederico Indiani experimenta o outro lado do balcão e assume a diretoria comercial da Cosac Naify.

TRADUÇÃO

Escola de inverno

Entre 21 e 29/7, 12 tradutores daqui e do Reino Unido participam da Escola de Inverno de Tradução em Paraty, promovida pelo British Council e outras entidades. As inscrições estão abertas e os escolhidos trabalharão as obras de José Luiz Passos e de Sam Byers, inédito no Brasil, que também estarão por lá com os professores Paulo Henriques Britto e Daniel Hahn.

FOTOGRAFIA

Álbum sentimental

O paranaense Valdir Cruz vive há mais de 30 anos nos EUA, mas nunca deixou de fotografar sua Guarapuava natal. Ele selecionou 90 dessas imagens para o livro Guarapuava, a ser lançado pela Terra Virgem, no dia 1.º, no MIS, com exposição.

EVENTO

Ruth Rocha para todos

Depois de Milton Hatoum, convidado da próxima edição do Primeira Página, no dia 29, às 20 h, no Tuca, será a vez de Ruth Rocha participar. No dia 27/5, ela conversa com crianças pela manhã e adultos à noite.

TRILOGIA

A saga africana

O publicitário PJ Pereira lança O Livro da Traição, o segundo volume de sua trilogia Deuses de Dois Mundos, inspirada em mitologia africana, pela Livros de Safra, em meados de maio. A trama se passa em São Paulo e envolve um jornalista, e despertou o interesse da produtora The Alchemists, dona dos direitos para HQ, cinema e tevê.