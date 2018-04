Babel: Blooks assume loja do Reserva Cultural e lança e-commerce

LIVRARIA

Blooks assume loja do Reserva Cultural e lança e-commerce

Na segunda quinzena de maio, a Blooks assume a livraria do Reserva Cultural (foto), na Paulista. Com ela, a ‘rede independente’ de Elisa Ventura passa a ter quatro lojas – uma no Rio, outra em Niterói e mais uma em SP, no Shopping Frei Caneca. Será uma livraria voltada para lançamentos nas áreas de arte e literatura, conta Elisa. Haverá, ainda, serviço de entrega de bicicleta e a proximidade com a outra unidade paulistana vai garantir acesso a um acervo maior do que o que comportará a nova loja. Sobre abrir uma nova livraria num momento delicado, como é este para o mercado, Elisa diz: “Acredito cada vez mais nesse modelo de livraria independente – com um trabalho forte de curadoria, acervo e atendimento”.

LIVRARIA – 2

IndieBlooks quase no ar

Ter um e-commerce era uma necessidade antiga da Blooks e uma demanda das editoras, mas Elisa sabia que não fazia sentido ter algo para competir com os grandes players.

*

O site que entra no ar no dia 23, o IndieBlooks, será uma extensão das lojas: a mesma cuidadosa curadoria e a igualdade entre pequenas, médias e grandes editoras. No acervo, ainda, filmes independentes que não são vendidos na concorrência.

*

Um detalhe do menu: além de poder escolher por editora ou área de estudo, há uma área para livros escritos por mulheres.

LIVRARIA – 3

Enquanto isso…

A Saraiva, que nas últimas semanas vem mexendo na estrutura de seu alto escalão e vai atrasar o pagamento das editoras nos próximos meses, realiza, comenta-se, uma auditoria externa para tentar descobrir o seu valor. A rede não confirma.

SEBO

A busca por Cony

A Estante Virtual, comprada recentemente pela Livraria Cultura, registrou, no primeiro trimestre, um aumento de 200% na venda de livros de Carlos Heitor Cony, morto em janeiro – em comparação com o mesmo período do ano passado.

POESIA

Bortolotto em verso

A Reformatório lança, em breve, O Pior Lugar Que Eu Conheço É Dentro da Minha Cabeça, com poemas de Mário Bortolotto. Nas palavras do autor, esses poemas são “reflexos de sentimentos que trafegam entre explosões de alegria, observações excessivamente críticas a lamentos de dor e perda, embora não negue o escafandro do cinismo a proteger a carcaça renitente da melancolia”.

INFANTIL

Planetas de Ziraldo

A série Os Meninos dos Planetas, de Ziraldo, chega ao fim com o lançamento, por esses dias, de três títulos: O Menino D’Água e o Planeta Netuno; Ju, O Menino de Júpiter e o derradeiro As Cores do Escuro e Os Meninos de Plutão. A partir do dia 20, esses e os outros sete volumes da série que foram lançados pela editora Melhoramentos poderão ser comprados num box especial pelo valor de R$ 350.