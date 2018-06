Babel: Autor de ‘A Mulher na Janela’ participa da Bienal do Livro de São Paulo

FEIRA – 1

Editor que virou escritor best-seller participa da Bienal

Dan Mallory, o editor de livros que ficou famoso com seu thriller de estreia, A Mulher na Janela (Arqueiro), vem ao Brasil para participar da Bienal do Livro de São Paulo, que será realizada no Anhembi entre 3 e 12 de agosto. Mallory, um grande leitor de romances policiais e editor de, entre outros, Agatha Christie, assina sua obra com o pseudônimo de A. J. Finn. Com direitos vendidos para dezenas de países e também para o cinema, A Mulher na Janela é inspirado no clássico A Janela Indiscreta, de Alfred Hitchcock, e conta a história de uma psicóloga que não sai da sua casa, passa os dias à base de remédios e vinhos e acha que presenciou um crime.

+++ Dan Mallory fala sobre ‘A Mulher na Janela’, thriller sobre solidão e luto

FEIRA – 2

Ingresso com desconto

Os ingressos para a Bienal já estão sendo vendidos e até segunda, dia 4, eles podem ser comprados no site do evento com 50% de desconto. O preço normal é R$ 20 (2.ª a 5.ª) e R$ 25 (6.ª a domingo).

EVENTO

Memória da escravidão

A franco-camaronesa Léonora Miano estará no Brasil entre os dias 9 e 15 para eventos no Rio e em Joinville. Ela vai falar sobre A Estação das Sombras (Pallas), ficção baseada no relatório A Lembrança da Captura (Unesco), que procura resgatar a memória do tráfico de escravo.

CRÔNICA

Para além do noticiário

Sai, no fim de julho, pela Intrínseca, Refúgio de Sábado – o primeiro livro de crônicas de Míriam Leitão. A obra traz uma seleção de 102 textos publicados pela jornalista no Blog do Matheus Leitão sobre assuntos variados – de Manoel de Barros a uma conversa sobre economia que teve com os netos.

*

Ana Maria Machado escreve no prefácio: “Este livro pode surpreender muita gente. Coisa que, de certo modo, não é nenhuma surpresa. Sua autora é mesmo useira e vezeira em surpreender os leitores, sem jamais deixar de ser sempre a mesma, fiel a seus valores”.

INFANTIL

Histórias de família

A coleção Imigrantes do Brasil, da Panda Books, ganha mais um título: Meu Avô Judeu. De Henrique Sitchin e com ilustrações (acima) de Ionit Zilberman, o livro mostra um menino contando as histórias que ouvia do avô sobre o povo judeu e sobre a sua própria trajetória.

AUTOAJUDA

Atenção plena

A Sextante lança, dia 16, Mindfulness Para Uma Vida Melhor, de Eduardo Elias Farah, professor da FGV e um dos fundadores da consultoria Invok. Ele ensina como aplicar a atenção plena no trabalho, no autoconhecimento e no amor.

NÃO FICÇÃO

Trabalho intermitente

O sociólogo e professor da Unicamp Ricardo Antunes lança, este mês, pela Boitempo, O Privilégio da Servidão: O Novo Proletariado de Serviços na Era Digital, com um retrato detalhado da classe trabalhadora hoje, em suas principais tendências.