Babel, 9.11.13

A coluna Babel de sábado, dia 9 de novembro.

NÃO FICÇÃO

A história do livro em duas obras da editora Unesp

Pelo menos duas obras sobre a história do livro estão na programação da editora Unesp. Em 2014, ela publica The Author’s Hand and the Printer s Mind: Transformations of the Written Word in Early Modern Europe (em tradução livre, A Mão do Autor e a Mente da Editora: Transformações do Mundo da Escrita no Início da Europa Moderna), do historiador francês Roger Chartier. Autor de A História ou a Leitura do Tempo (Autêntica) e O Que é um Autor (Unesp), entre outros títulos, ele investiga, neste volume, as rupturas que transformaram a circulação da palavra escrita mundo afora entre a invenção da impressão e a definição, três séculos depois, da literatura. Ainda este mês, fica pronto O Mercado de Livro Didático no Brasil do Século 21. A autora, Célia Cristina de Figueiredo Cassiano, reconstitui a história do Plano Nacional do Livro Didático (PNLD), criado em 1985, e mostra as mudanças ocorridas neste mercado, que se tornou milionário quando o governo passou a ser o maior comprador de livros. A história das editoras nesse período e os outros programas governamentais voltados à compra de obras para escolas e alunos também são abordados nesta obra originada da tese de doutorado da autora.

EDUCAÇÃO

E por falar em governo

Saiu na 5.ª a lista das ficções que serão enviadas para bibliotecas escolares em 2014. O volume: 10 milhões de exemplares.

EDITORA

Prumo vai embora

A Rocco planeja para 2014 um reposicionamento de marca com criação de selos e outras mudanças, como a ida da Prumo, braço da editora carioca em São Paulo, para o Rio. O escritório daqui será mantido para abrigar a área comercial.

LIVRARIA

Indiani também se vai

Frederico Indiani, diretor comercial da Saraiva, deixa a empresa depois de oito anos.

SOCIOLOGIA

A revolução e as famílias



A Mulher, o Estado e a Revolução: Política da Família Soviética e da Vida Social entre 1917 e 1936 , da historiadora americana Wendy Goldman, será lançado pela Boitempo e Edições ISKRA em 2014. A edição brasileira terá fotos (acima), textos complementares e prólogo de Diana Assunção, militante dos direitos das mulheres.

CONTO

Histórias de caçador

A editora 34 publica, em dezembro, Memórias de um Caçador, de Ivan Turguêniev. Editado originalmente em 1892, o livro traz 25 contos nos quais a caçada é só um pretexto. Cada um dos textos mostra um personagem que o caçador encontra pelo caminho. Trata-se de uma sutil denúncia da situação em que o povo russo se encontrava – de servidão – em meados dos anos 1800. A tradução é de Irineu Franco Perpetuo.

CLÁSSICO

Em HQ e de bolso



A Peirópolis apresenta, no Festival Internacional de Quadrinhos (13 a 17), em Belo Horizonte, Odisseia>, com tradução e o roteiro de Tereza Barbosa, professora de grego da Federal de Minas Gerais, e ilustrações (acima), de Piero Bagnariol.

*

Falando em Odisseia, a 34 manda para as livrarias, nos próximos dias, a edição de bolso do volume traduzido por Trajano Viana e lançado em 2011.