Babel, 30.11.2013

ARTE

Alunos da oficina Xiloceasa lançam obra feita manualmente



Entre maio e outubro, meninos e meninas moradores do entorno da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), que frequentam a oficina Xiloceasa, do Ateliê Acaia, produziram, manualmente, 300 exemplares de Pois Aquele que Não Vive da Arte Vive de Fazer Arte. A obra, ilustrada com xilogravuras feitas pelos alunos (foto), que será lançada hoje, às 11 h, na Amoreira (R. dos Macunis, 510), é o resultado de uma visita feita por artistas de “diferentes interiores” à oficina em março. Zé Bezerra, Véio, Jadir João Egídio, Francisco Graciano, Getúlio Damado e Nilson Pimenta estavam na cidade para a exposição Teimosia da Imaginação e contaram suas histórias de vida e como descobriram a vocação para a arte.

LIVRARIA

Mestiço entre livros

É consenso dizer que, para fazer frente às livrarias virtuais, as lojas de rua (e de shopping)deverão se tornar uma espécie de centro cultural. Depois de inaugurar, este ano, seu auditório, a Martins Fontes Paulista pensa agora na cafeteria, que a partir de 2014 será comandada pelo restaurante Mestiço.

EDITORA

Natal das indies

Lote 42, Prólogo, Ugra Press, Kaput Livros, Revista Antílope e BebelBooks vendem obras com desconto de até 40% em bazar na Casa Prólogo, dia 7.

SOCIOLOGIA

Crítica ao capitalismo

Para comemorar os 50 anos de A Ideologia da Sociedade Industrial: O Homem Unidimensional, a Edipro prevê para março nova tradução, a seis mãos, da obra de Herbert Marcuse (1898-1979). Os tradutores são Robespierre de Oliveira, Rafael Cordeiro Silva e Deborah Christina Antunes.

ROMANCE

Piromaníaco

A L&PM lança, em janeiro, Before I Burn, ficção do norueguês Gaute Heivoll baseada no caso do piromaníaco que, em 1978, começou uma série de queimadas na Noruega.

PRÊMIO

Dez anos depois

Na entrega do Portugal Telecom, no dia 4, será lançado um livro que resgata a primeira década do prêmio. Organizada por Selma Caetano e por José Castello e com edição da Leya, a obra trará, em suas 600 páginas, entrevistas feitas pelos dois com os 27 vencedores e textos críticos sobre as obras premiadas. Entre eles, Lobo Antunes, Milton Hatoum, Chico Buarque, Lourenço Mutarelli e Valter Hugo Mãe.

INFANTIL

Para amansar a fera

O australiano Nick Bland, que já publicou A Árvore Magnífica pela Brinque-Book, especializada em livros para crianças, terá mais títulos no catálogo da editora a partir de março. O primeiro da série será O Urso Rabugento (ilustração). Nele, o leão, a zebra, o alce e a ovelha se refugiam da chuva na caverna do tal urso mal-humorado e têm de acalmá-lo. Depois, virão O Urso Cheio de Coceira e O Urso Esfomeado.