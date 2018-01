Babel 26.10.13

A Babel de sábado, dia 26 de outubro

DIGITAL

‘Cesárea’: uma revista literária pelo preço de uma música

Será lançada no dia 27 de novembro, apenas para quem tem iPad, pelo valor de US$ 1,29, a Cesárea, uma revista trimestral criada pelo jornalista Schneider Carpeggiani e pela designer Jaine Cintra e cujo nome é uma homenagem à personagem de Detetives Selvagens, de Roberto Bolaño. Nela, serão publicados textos sobre literatura, perfis e também ficções. Para o primeiro número, de mais de 100 páginas, Silviano Santiago faz ensaio sobre a saudade como elemento para pensarmos o momento atual do País; Ricardo Viel assina perfil do argentino Daniel Mordzinski, o fotógrafo dos escritores; e Fabiana Moraes escreve sobre pessoas que frequentam igrejas durante as tardes. Há, ainda, textos de José Castello, Ricardo Domeneck, entre outros. A publicação funcionará como uma cooperativa. O valor arrecadado com a venda será distribuído igualmente entre os colaboradores.

COLEÇÃO

Clássicos caprichados

Idealizada para resgatar obras brasileiras esquecidas ou fora de circulação, a coleção Reserva Literária estreia esta semana com Contos Cariocas, de Artur Azevedo; Marta, de Medeiros e Albuquerque; e Mau-olhado, de Veiga Miranda, e já pensa nos títulos seguintes. Para 2014, estão previstos Iluminados, de Ranulfo Prata, e O Feiticeiro, de Xavier Marques.

*

A coleção é uma parceria da Edusp e da Com-Arte, a editora-laboratório da Escola de Comunicações e Artes da USP. No lançamento, dia 29, às 19h30, na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, haverá o debate A Construção do Cânone Literário: Da Consagração ao Esquecimento.

CRÍTICA

Estudando Machado

Recém-lançado pela Civilização Brasileira, Machado de Assis: Por Uma Poética da Emulação, do professor da UERJ e colaborador do Caderno 2 João Cezar de Castro Rocha, acaba de ter os direitos adquiridos pela editora americana Michigan State University Press. A obra deve sair lá, em papel e digital, em 2014 com o título Machado de Assis: Towards A Poetics of Emulation.

*

Segundo mapeamento recente do Conexões Itaú Cultural, Machado é o autor brasileiro mais estudado nas universidades estrangeiras – e nas brasileiras.

*

Toda a obra dele já foi traduzida para o inglês.

FILOSOFIA – 1

Natureza e pensamento

Sai pela Edipro ainda este ano Novo Órganon (Instauratio Magna), publicado por Francis Bacon em latim em 1620. A tradução é de Daniel Miranda e o prefácio, de Sergio Hugo Menna, professor da Federal de Sergipe.

FILOSOFIA – 2

Dialética e marxismo

O filósofo húngaro István Mészáros vem ao País no fim de novembro para conferências em São Paulo, Marília, Belo Horizonte e Goiânia e autografa O Conceito de Dialética em Lukács (Boitempo). A editora aproveita os eventos e lança Para Uma Ontologia do Ser Social, de Lukács, e a coletânea György Lukács e a Emancipação Humana.

ROMANCE

Clube dos cinco

Nascida em 1991, estudante de cinema e filha do músico Arnado Antunes, Celeste Antunes lança, no início do mês, pela 34, Para Quando Formos Melhores. É seu primeiro livro, e retrata o universo de cinco adolescentes.

SOBRENATURAL

Reino encantado

Autor de, entre outros, Eu Sou a Lenda, Richard Matheson, morto este ano, terá seu Outros Reinos – sobre um soldado ferido que se recupera numa bucólica aldeia inglesa – lançado pela Bertrand em fevereiro.