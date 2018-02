Babel 23.11.13

A coluna Babel de 23 de novembro:

CRÍTICA

Coleção pretende ser guia de leitura de textos fundamentais

Cinco volumes inauguram, este mês, a Biblioteca Textos Fundamentais, coleção coordenada por João Cezar de Castro Rocha, professor de literatura da UERJ e colaborador do Caderno 2, para a É Realizações. A proposta é publicar livros introdutórios – sempre escritos por especialistas – dedicados ao estudo de obras de literatura, história e filosofia, peças, óperas e filmes. Os primeiros títulos tratam de Casa-Grande & Senzala, Esaú e Jacó, Grande Sertão: Veredas, Iracema e O Filho Eterno. Para 2014 e 2015, estão previstos volumes sobre Viva o Povo Brasileiro, de João Ubaldo Ribeiro (foto); O Estrangeiro, de Alberto Camus; A República dos Sonhos, de Nélida Piñón; Coração das Trevas, de Joseph Conrad; Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha; Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues; Relato de um Certo Oriente, de Milton Hatoum; Eles Eram Muitos Cavalos, de Luiz Ruffato, entre outras obras.

EDITORA – 1

Chegadas

Com passagens por editoras como a Ática, onde ficou durante 12 anos e atuou na área de paradidáticos, a jornalista Claudia Morales assume a gerência editorial da Melhoramentos. Até então, Breno Lerner, 24 anos de empresa, acumulava essa função com a de superintendente, que ele manteve.

EDITORA – 2

E partidas

Contratada em setembro de 2011 como diretora editorial de obras estrangeiras da Ediouro, Sandra Espilotro deixa o grupo carioca. Renata Sturm, então editora de aquisições, assume a função e responderá ao novo publisher – Kaíke Nanne.

COPA

Para além dos estádios

Os fotógrafos Fernando Clark e Ricardo Feres percorreram 20 mil quilômetros e registrando a natureza – como os macacos da Amazônia (acima) – ao redor das 12 cidades que vão sediar os jogos da Copa do Mundo. A história e a geografia dos lugares e a cultura de seu povo completam o livro Brasil da Copa, da Cultura Sub. O lançamento – impresso e digital – será no fim do mês.

DIGITAL

No smartphone

A IBA lança na primeira quinzena de dezembro seu aplicativo de leitura de e-books para smartphones – ela só tinha para tablets e computador.

NÃO FICÇÃO

Novo jeito de viver

O australiano Roman Krznaric, cofundador da The School of Life, de Londres, e autor de Sobre a Arte de Viver, terá Empatia editado na Inglaterra em fevereiro. Aqui, sairá, sem previsão, pela Zahar. Na obra (Outrospection, em inglês), ele propõe uma mudança social por meio de uma revolução das relações humanas e da descoberta do outro. O autor explica sua ideia no vídeo:



ALMANAQUE

Correio sentimental

O Museu da Pessoa fez expedições pelas cinco regiões para gravar histórias de vida de brasileiros. Aproximando Pessoas, que será distribuído para bibliotecas, traz o resultado desse trabalho com um recorte: o impacto dos Correios no dia a dia da população. São histórias de anônimos e famosos, como o médico Moacyr Viggiano, ex-carteiro e amigo de infância de Ziraldo e que virou o jabuti carteiro da Turma do Pererê (abaixo).