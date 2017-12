Babel 21.12.13

A coluna Babel de sábado, dia 21 de dezembro

Obra de Antonio Callado é reeditada pela José Olympio

A obra do jornalista, escritor e dramaturgo Antonio Callado (1917-1997) será reeditada pela José Olympio a partir de fevereiro ou março, com Quarup (1967) e A Assunção de Salviano (1954) abrindo a nova coleção. Ao todo, serão relançados nove romances, sete volumes com as peças de teatro e um com ensaios e crônicas – um por mês. A editora quer recuperar textos de Ênio Silveira e Ferreira Gullar e publicá-los como posfácio ou orelha. Outra ideia é convidar jovens escritores para também escreverem sobre o autor e sua obra, cujo projeto gráfico é assinado por Carolina Vaz. Recentemente, a Bertrand, também do grupo Record, fez novas capas para os títulos de Ernest Hemingway. Alberto Mussa também teve sua bibliografia repaginada.

CRÍTICA

A literatura brasileira

A Unesp lança uma coleção de breves ensaios sobre literatura brasileira assinados por Affonso Romano de Sant’Anna. Serão cinco volumes de bolso – o primeiro deve sair em abril.

FUTEBOL – 1

A copa e os livros

David Goldblatt lança, em maio, em inglês, Futebol Nation: A Footballing History of Brazil.

FUTEBOL – 2

Na trave, mas…

Terminou na terça o prazo para que interessados em apoiar a edição do livro The Football Cronicas, com textos dos brasileiros Clara Becker e Vinicius Jatobá e de outros latinos, fizessem suas doações pelo sponsume.com. A meta era levantar £ 4 mil, mas o total ficou em £ 2.700. Como todo financiamento coletivo, havia vantagens para quem doasse mais.

*

Um exemplo: quem desse £ 250, o valor mais alto, viraria personagem de Jatobá.

*

Mesmo sem apoio, os idealizadores Tim Girven e Jethro Soutar decidiram tocar o projeto adiante, e parte do lucro deve ser doada à ONG britânica.

ROMANCE

Entre dois amores

O angolano Pepetela, autor de A Geração da Utopia, entre outros, terá o seu romance O Tímido e as Mulheres lançado em janeiro pela Leya. Ao narrar um triângulo amoroso entre Heitor, um tímido escritor, Marisa, locutora de rádio, e Lucrécio, seu marido preso a uma cadeira de rodas, ele apresenta ao leitor uma Luanda contemporânea.

EDITORA

Gallimard no Brasil

Comenta-se no mercado que o conceituado grupo editorial francês Gallimard aporta em breve por aqui e já estaria procurando profissionais da área de publicações técnicas para seu début.

CLÁSSICO

Verão russo

A Amarylis manda para as livrarias, em janeiro, a obra Contos Escolhidos, de Ivan Bunin (1870-1953; foto), o primeiro russo a ganhar o Nobel de literatura. A tradução é de Márcia Pileggi Vinha.