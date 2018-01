Babel 21.09.13

A Babel de 21 de setembro:

HISTÓRIA

Dois novos olhares sobre o nazismo no prelo da Rocco



A Segunda Guerra Mundial é tema de dois livros na programação da Rocco para 2014. Finalista do National Book Awards na categoria não ficção, Hitler’s Furies, de Wendy Lower, consultora do Museu do Holocausto, investiga a história de uma geração de mulheres – professoras, enfermeiras, etc. – que, influenciadas pela propaganda de Hitler, como a que pode ser vista acima, encontraram no nazismo uma opção profissional e pessoal. O segundo título é Hanns and Rudolf, biografia cruzada escrita pelo jornalista britânico Thomas Harding sobre o tio-avô Hanns Alexander, líder da caçada empreendida contra os nazistas no final da guerra, cujo principal alvo foi Rudolf Höss, o segundo biografado, comandante do campo de concentração de Auschwitz.

JUVENIL – 1

Yabu de casa nova

Com mais de 20 mil exemplares vendidos no portal Jovem Nerd, Fábio Yabu chega à Globo, que prepara um inédito para a Bienal de 2014 e reedita, em novembro, Branca dos Mortos e os Sete Zumbis, sua versão, ilustrada por Michel Borges, de contos de fadas – abaixo, João e Maria.



JUVENIL – 2

Antes de ‘Jogos Vorazes’

Fábio Yabu não é a única aposta da Globo na área juvenil. No início de 2014, ela publica Battle Royale, do japonês Koushun Takami, que inspirou a série best-seller Jogos Vorazes (Rocco), de Suzanne Collins.

ROMANCE

A Alemanha hoje

Em outubro, a 8Inverso lança O Porco Entre os Peixes, da alemã Jasmin Ramadan, que vai à Feira de Porto Alegre em novembro. A obra faz um retrato da classe trabalhadora da Alemanha contemporânea a partir da história da adolescente Celestine, filha de um pobretão abandonada pela mãe. De Ramadan, a editora já publicou A Cozinha da Alma.

MOSTRA

Para ver os escritores



Fotos de 19 escritores entre os quais Clarice (acima, fotografada por Bluma Wainer/Acervo Paulo Valente), João Cabral e Suassuna, feitas por Marc Ferrez e Otto Stupakoff, entre outros, do acervo do IMS, serão expostas no Museu do Café, em Santos, de 26/9 a 26/10, como parte da programação da Tarrafa Literária.

DEBATE

Cinema em Frankfurt

Marçal Aquino e Beto Brant participam de debate do Itaú Cultura na Feira de Frankfurt. O Invasor, roteirizado por Aquino e dirigido por Brandt, será exibido lá.

NÃO FICÇÃO

A retórica e a crítica

A Retórica Antiga e as Outras Retóricas: A Retórica Como Crítica Literária, de Dante Tringali será lançado pela Musa na Primavera dos Livros (27/9 a 13/10), no Rio.

EVENTO

Lygia na Pauliceia

A dica é para quem madrugou: Lygia Fagundes Telles, 90 anos, disse ontem que vai à Pauliceia Literária, hoje, às 11 h.