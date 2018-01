Babel 19.10.13

A Babel de 19 de outubro:

CLÁSSICO

A volta de Mary Poppins em edição ilustrada com bordados



Mary Poppins, a babá com poderes mágicos que vem encantando crianças e adultos desde os anos 1930, volta às livrarias brasileiras no primeiro semestre de 2014 em edição “bordada” da Cosac Naify. O lançamento vai coincidir com os 50 anos do filme. Quem assina a ilustração é o estilista Ronaldo Fraga, que concebeu os bordados e mandou seus desenhos para a equipe de Stela Guimarães, em Itabira (MG). Lá, os desenhos viraram bordados e, de volta a São Paulo, foram fotografados para integrar a obra, que conta com tradução de Joca Reiners Terron e posfácio de Sandra Vasconcelos, professora da USP.

FRANKFURT

Na cesta da feira

Muito se falou sobre a presença do Brasil em Frankfurt, mas para vários editores a feira foi, como sempre, um lugar para comprar direitos autorais. A Babel destaca algumas obras negociadas lá.

BIOGRAFIA – 1

Lá vai São Francisco

A peregrinação de Evandro Martins Fontes pela Europa terminou na feira alemã onde, ainda no espírito das andanças, ele comprou, para a sua Martins, os direitos de biografia de São Francisco assinada por Giovanni Miccoli. Aqui, ela se chamará O Santo de Assis e a Origem do Movimento Franciscano.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

BIOGRAFIA – 2

Meu amigo papa

Com lançamento mundial em novembro, O Meu Amigo Jorge, biografia para crianças do Papa Francisco, escrita por Jeanne Perego e ilustrada por Giovanni Manna, sairá pela Loyola.

ROMANCE

Em disparada

Sairá pela Record, One Step Too Far, da britânica Tina Seskis. É a história de uma mulher, aparentemente feliz, casada e com um filho, que acorda um belo dia e resolve deixar a família para trás. Parece a história de Dona Evani, de Passo Fundo, que saiu de casa e virou meme na internet.

NÃO FICÇÃO

A civilização de Morin

Quem vai publicar Introduction Critique a La Civilisation Contemporaines, título ainda inédito de Edgar Morin e sua esposa Sabah Morin, será a Bertrand. Entre os temas, a humanização das cidades e a revitalização do interior, o consumismo e a evolução das famílias.

AUTOAJUDA

O sucesso é…

A editora-chefe do Huffington Post, que tem tentado, em conferências, redefinir o termo “sucesso” – mostrando que ele vai além do dinheiro e do poder –, terá seu The Third Metric lançado pela Sextante em abril.

JUVENIL

De olho na meninada

After Iris, obra narrada por uma adolescente que vê a derrocada de sua família depois da morte de sua irmã gêmea, será lançada pela WMF Martins Fontes em 2014 com a presença da autora Natasha Farrant.

*

A aposta da Globo é na série Wild Cards, de Simone Elkeles, sobre uma adolescente que, com um dos garotos “errados” do colégio, planeja mudar de cidade.

*

Disputado por seis editoras, Ferals ficou com a Galera. O primeiro título, Crow Talker, terá lançamento mundial em 2015 e acompanha um garoto que é criado por corvos e que, aos 13, descobre sua habilidade de se comunicar com animais.