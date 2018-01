Babel, 18.01.14

A coluna Babel de sábado, dia 18 de janeiro

DIGITAL

Revista literária ‘Cesárea’ vira editora e vai publicar e-books

A Cesárea, revista literária para iPad criada por Schneider Carpeggiani e por Jaine Cintra no final de novembro e cujo primeiro volume teve cerca de 700 downloads, vai virar editora de livros digitais em março. Estão previstos, por ora, três títulos. Logo depois do carnaval, sairá Polaroides, uma série de fragmentos poéticos publicados pela jornalista e fotógrafa Adelaide Ivánova em seu blog vodcabarata.blogspot.com e selecionados por Carpeggiani. Depois, em abril, será lançado Os Sete Pilares da Apostasia, de Fernando Monteiro, escritor pernambucano que trocou a prosa pela poesia como forma de resistência literária. Para maio está previsto um volume reunindo as principais poesias traduzidas por Ricardo Domeneck (foto), um dos responsáveis pela revista eletrônica e coletivo Modos de Usar. Mas antes disso tudo, em 17/2, sai o 2.º número da Cesárea, com textos de Paulo Bruscky, Elizabeth Bishop, José Luiz Passos, entre outros.

HISTÓRIA

Cem anos depois

A Rocco lança, este ano, Adieu à L’Europe, do historiador Olivier Compagnon. Trata-se de um estudo sobre como a Primeira Guerra (1914-1918) afetou os países latino-americanos, em especial Brasil e Argentina, que viam na Europa o símbolo da civilização e que acabaram recebendo a maior leva de imigrantes fugidos da barbárie.

LEITURA

Livros pelo caminho

Se depender de Felipe Brandão, idealizador da projeto Esqueça um Livro, todo 25 de janeiro será, a partir de 2014, um dia para passar adiante um título que já foi lido ou aquele que não foi e nem vai para a frente.

*

Leitores de todo o País estão convidados a deixar os volumes em lugares públicos no Dia do Esqueça um Livro e mandar uma foto para a página do projeto no Facebook.

*

Em São Paulo, a ação será grande e terá o apoio do site Catraca Livre. Brandão vai deixar 600 livros no ponto de ônibus que fica na Avenida Paulista, na frente do Conjunto Nacional, às 14 horas.

CURSO

Ser escritor

Ao todo, 509 pessoas se inscreveram para as 30 vagas da primeira edição do Curso Livre de Preparação do Escritor, da Casa das Rosas, em 2013. Dos 30 alunos, 20 terão seus textos incluídos, em fevereiro, em Livro/e. As inscrições para este ano podem ser feitas entre os dias 28 e 31.

JUVENIL – 1

Amor fraternal

Dois livros sobre a relação amorosa entre meio-irmãos e irmãos de sangue serão lançados pela Arqueiro (Tentação Sem Limites, de Abbi Gines/fevereiro) e pela Valentina (Proibido, de Tabitha Suzuma/2.º semestre).

JUVENIL-2

Recriações de Cendrars

A Edições SM publica, em maio, Pequenos Contos Negros – lançado originalmente em 1928 pelo poeta suíço Blaise Cendrars, que passou uma temporada aqui nos anos 1920. A tradução desta primeira edição brasileira é de Priscila Figueiredo e as ilustrações (acima) foram feitas a partir de gravuras de Lygia Rocco.