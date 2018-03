Babel 17.08.2013

A Babel de 17 de agosto:

PRÊMIO

Seis escritores escolhidos para uma temporada em Paris

Criado em 1995 e dedicado a reconhecer e incentivar a produção de artistas brasileiros, o Prêmio Icatu de Artes já levou fotógrafos, artistas plásticos, músicos, bailarinos e curadores para temporadas em Paris. Este ano, pela primeira vez, a empresa vai premiar escritores. Um conselho indicou alguns nomes, suas obras foram lidas e saiu agora o veredicto. Os felizardos, que passarão entre três e nove meses em Paris, flanando pela cidade, vivendo num ateliê na Cité des Arts, no bairro de Marais, com uma bolsa mensal e nenhuma obrigação final para com o patrocinador são: Julián Fuks, Adriana Lunardi, Marília Garcia, Pedro Lago e Luís Maffei. Vinicius Jatobá, um dos escolhidos da Granta Melhores Jovens Autores Brasileiros e que só publicará seu primeiro livro, Apenas o Vento, em 2014, completa a lista. Vale comentar que não houve nenhum processo classificatório e o período da estadia foi decidido em comum acordo entre comissão e contemplados. Julián Fuks, também na Granta e autor de Procura do Romance, entre outros, vai primeiro: em setembro. Jatobá só vai em 2015. O ciclo de viagens deve durar quatro anos.

FEIRA

Um Brasil sinuoso



A foto acima é o prenúncio de como será o pavilhão de 2.500 m² que o Brasil terá na Feira de Frankfurt, em outubro. O projeto, anunciado em julho, é de Daniela Thomas, Felipe Tassara, Antonio Martinelli e Manuel da Costa Pinto e inclui auditório, mesa que faz lembrar a marquise do Ibirapuera com livros sobre o País, um redário, bicicletas e instalações artísticas.

MERCADO

Tempo para recomeçar

Pedro Almeida, com passagens pela Leya e Novo Conceito, deixou a Lafonte esta semana para se dedicar à sua editora, a Faro, que será apresentada na Bienal, e para fazer consultorias para outras casas e autores. Há cinco anos ele prepara este projeto, que incluirá a edição de obras de ficção, não ficção e autoajuda. Pensa também em edições luxuosas de clássicos.

REVISTA

Fé no divã

A próxima edição da IDE, revista da Sociedade Brasileira de Psicanálise, terá como tema Fé e Razão e textos de nomes como Leo Strauss, Patrick Mérot e Frei Carlos Josaphat.

TEATRO

A caminho dos palcos

Pedro Granato vai adaptar O Buraco, peça inédita de Patricia Melo. Ela estará na Pauliceia Literária, que divulga hoje a agenda.

INFANTIL

Esperando a baleia

A Pequena Zahar lança, em outubro, Se Você Quiser Ver Uma Baleia (abaixo), de Julie Fogliano com ilustrações de Erin Stead.



ROMANCE

Regressos e banquetes

Depois de publicar três obras pela Record, Lúcia Bettencourt leva seu novo romance, O Regresso, para a Rocco. Sai em 2014. E uma nova tiragem de O Banquete: Uma Degustação de Textos e Imagens, recém-premiado pela ABL, está sendo preparada pela Vermelho Marinho.

FESTIVAL

Jane Austen à beira-mar

Tarrafa Literária, a ser realizada em Santos entre 25 e 29/9, confirma os primeiros nomes: Elizabeth Kantor, que terá seu A Fórmula do Amor: Segredos de Jane Austen Para os Relacionamentos editado pela Realejo, Gonçalo M. Tavares, Juan Pablo Villalobos e Daniel Pellizzari.