Babel 16.11.13

A coluna Babel de sábado, 16 de novembro:

FICÇÃO

John Updike muda de editora, que lançará volumes inéditos



O escritor e crítico literário norte-americano John Updike (1932-2009) é o mais novo autor da Biblioteca Azul, selo da Globo Livros. Nesta primeira fase de publicação, serão editados nove livros, a começar, em 2014, pela tetralogia Rabbit, que faz um retrato da vida norte-americana nas últimas décadas e deu fama, e prêmios, ao seu autor. O primeiro volume, Coelho Corre, foi lançado em 1960. Depois, vieram Coelho em Crise (1971), Coelho Cresce (1981) e Coelho Cai (1990). Esses foram os títulos escolhidos pela Companhia das Letras, que editava, até a Globo entrar na jogada, a obra de Updike. O pacote de livros da Biblioteca Azul inclui, ainda, dois volumes – nunca editados no Brasil – com todos os contos do autor, Couples, Marry Me e Seek My Face. As demais obras já lançadas no País irão, aos poucos, para sua nova editora.

CONGRESSO

Uma festa para Pessoa

Será realizado, entre os dias 28 e 30 de novembro, em Lisboa, o Congresso Internacional Fernando Pessoa para festejar o autor em seus 125 anos. Pesquisadores, críticos, tradutores e escritores participam do encontro. Entre os brasileiros, estarão José Paulo Cavalcanti, Rinaldo Gama e Luiz Ruffato.

E-BOOK

Independente

Mnemônica: Memorização e Aprendizado Acelerado, publicado de forma independente pelo engenheiro brasileiro Miguel Angel Perez Corrêa na Amazon, chegou ao topo dos mais vendidos da Amazon mexicana. Aqui, ele já vendeu 7 mil exemplares.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

FEIRA

Antes do Natal

Com descontos de pelo menos 50% – para terror dos livreiros –, a Festa do Livro da USP será entre 11 e 13 de dezembro, na Escola Politécnica. Até agora, obras de 150 editoras estarão à venda. Entre as que irão está a Cosac Naify.

FOTOGRAFIA

Patrimônio em imagens

A Terceiro Nome lança, ainda em 2013, dois volumes de fotografia da coleção Patrimônio Paulista – um dedicado às escolas republicanas do início do século 20 e outro sobre os bens tombados no interior do estado.

PSICOLOGIA

Grandes fabulações

Está no prelo da editora Perspectiva um livro do psicólogo e pesquisador espanhol José María Martínez Selva em que ele analisa as consequências de uma grande mentira – aquela que afeta, de uma só vez, muita gente. Grandes Mentiras concentra-se em rumorosos casos, conhecidos e divulgados. Nele, o pesquisador analisar o universo social que o forma, suas circunstâncias e intentos. Trata-se de uma análise das fabulações, conspirações e mentiras mais famosas da história recente – a que fomos submetidos e que podem continuar se repetindo.

ROMANCE

Por último, o livro

Billy Elliot apareceu primeiro em filme e depois virou musical. Só por último a história do garoto que queria ser bailarino foi transformado em livro. De Melvin Burgess, Billy Elliot sai pela WMF Martins Fontes no segundo semestre de 2014. A história se passa numa pequena cidade mineira inglesa, em 1984.

JUVENIL

As quatro estações

A Valentina prepara uma coleção voltada ao público juvenil – As Quatro Estações do Amor. O primeiro, Ah, o Verão!, da carioca Fernanda Belém, previsto para o fim de janeiro, se passa no período de férias em Búzios, Cabo Frio e Arraial do Cabo.