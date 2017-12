Babel 14.12.13

A coluna Babel de sábado, dia 14 de dezembro.

MERCADO

As editoras e os autores que mais venderam livro em 2013





As cinco editoras que mais venderam livros no Brasil nos últimos cinco meses foram, na ordem: Record, Saraiva, Sextante, Intrínseca e Companhia das Letras. A média de exemplares comercializados em outubro e novembro foi de 688 mil, com última semana de novembro, a da Black Friday, puxando a média para cima – por causa das promoções, o brasileiro comprou 1.044.369 exemplares ante 557.661 volumes na semana anterior. Os dados são da Nielsen, dona do Bookscan, uma ferramenta que monitora a venda de livros mundo afora. Seus principais clientes são editoras, e aqui Record, Elsevier e Sextante já contratam o serviço. Segundo o Publishnews, site que também acompanha a movimentação das livrarias, os três livros mais vendidos do ano são: Nada a Perder Vol. 2, do bispo Edir Macedo; Kairós, do padre Marcelo Rossi, e Inferno, de Dan Brown. Ainda há uma chance de A Culpa é das Estrelas, de John Green, tirar o Inferno do 3.º lugar.

DIREITOS

Mais literatura na tevê

A adaptação de livros para a tevê pode ser impulsionada em 2014. A TV Globo vai criar uma área de relacionamento com autores, editores e agentes, que também será responsável por cuidar dos direitos autorais de obras literárias. À frente dela estará Gabriela Máximo, que deixa a assessoria de imprensa da Record depois de oito anos.

VIAGEM

Cruzeiro literário

A 4.ª edição do Navegar é Preciso, cruzeiro literário da Livraria da Vila e Auroraeco pelo Rio Negro, será de 28/4 a 2/5 e terá, por enquanto, Humberto Werneck, cronista do Estado, Alejandro Zambra e Marina de La Riva.

INTERNACIONAL

Para o ano que vem

Os contos de Aquela Água Toda (2.º lugar no Jabuti), de João Carrascoza, serão publicado pela suíça La Joie de Lire.

*

Areia nos Dentes, romance de estreia de Antônio Xerxenesky, sairá na Espanha pela Continta me Tienes.

*

Las Três Muertes de K., tradução de K., obra de Bernardo Kucinski situada na ditadura, concorre ao Prêmio Cálamo, promovido por livrarias independentes espanholas. O voto é dos clientes.

ANTOLOGIA

Poesia feita em SP

É Que os Hussardos Chegam Hoje, com textos de 80 poetas de todo o país, mas residentes no estado de São Paulo, será lançada pela Patuá em 24/1. A organização é de Ana Rüsche, Eduardo Lacerda, Elisa Andrade Buzzo e Lilian Aquino. A festa será no Hussardos, espaço cultural inaugurado pelo editor Vanderley Mendonça na quinta-feira.

FUTEBOL

Luxo mais modesto

Chegou a custar R$ 15 mil a edição mais luxuosa (e que pesava 30 quilos) de Nação, livro sobre o Corinthians. Na próxima semana, a editora Toriba lança uma versão menor, com 204 páginas, por R$ 150.

NÃO FICÇÃO

Bonnie e Clyde dos ares

Sai pela Zahar, em fevereiro, O Céu nos Pertence: o Maior Sequestro Aéreo de Uma Época Insana, de Brendan Koerner. É a história de Roger Holder e Cathy Kerkow, que só queriam protestar contra a Guerra do Vietnã e libertar a ativista Angela Davis e acabaram envolvidos no sequestro aéreo de maior distância da história. Eles assumiram um voo da Western Airlines, atravessaram o Atlântico e ganharam US$ 500 mil de resgate.

PRÊMIO

O último do ano

Confira a lista dos premiados pela Fundação Biblioteca Nacional, a ser publicada na 2.ª, no D.O., em estadao.com.br/e/fbn.