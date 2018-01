Babel, 11.01.2014

A coluna Babel de sábado, dia 11 de janeiro.

EDUCAÇÃO

Feira do Livro de Frankfurt volta ao Brasil para conferência

O bom uso da tecnologia em sala de aula, e aí entram os livros digitais – didáticos ou não –, é um dos temas da Contec, conferência que a Feira do Livro de Frankfurt realiza pela terceira vez no Brasil no dia 18 de fevereiro, no Sesc Vila Mariana. As inscrições, no valor de R$ 50, devem ser abertas no início da semana. São esperados profissionais das áreas de educação e de tecnologia e do mercado editorial, mas o encontro será aberto a todos os interessados. Entre os palestrantes confirmados estão Michael Ross, da Encyclopedia Britannica, que faz a conferência (R)Evolução do Conteúdo – As Últimas Tendências em Aprendizado Interativo; Heather Crossley, da Ladybird/Penguin; e Jolanta Galecka, da Young Digital Planet. Daqui, participam Dolores Prades, consultora editorial e publisher da Emília, revista dedicada à literatura infantojuvenil; Jorge Proença, da start-up Kiduca, e Flávio Aguiar, diretor da Widbook.

PSICANÁLISE – 1

Freud no divã

Está previsto para o início de 2015, pela WMF Martins Fontes, o lançamento de Freud on The Couch: A Critical Introduction to the Father of Psychoanalysis, de Beverley Clack, professora de filosofia e religião na Oxford Brookes University. Neste livro para não especialistas, ela explica os principais conceitos da psicanálise e contextualiza os estudos de Sigmund Freud (foto) com a biografia dele.

PSICANÁLISE – 2

Outros olhares

Novas traduções de obras de Sigmund Freud chegam às livrarias em 2014. A L&PM lança, entre janeiro e fevereiro, O Homem Moisés e a Religião Monoteísta e Compêndio de Psicanálise. Já a Companhia das Letras publica, em abril, Inibição, Sintoma e Angústia – A Questão da Análise Leiga e Outros Textos (1926-1929) e Conferências Introdutória à Psicanálise.

FILOSOFIA

Outros inconscientes

Sai em março, pela coleção Filosofias: O Prazer de Pensar, da WMF Martins Fontes, O Inconsciente. Luciana Chaui-Berlinck retraça a história do termo, que remonta a antes de Freud.

TRADUÇÃO

Mais Virginia Woolf



Assim como Freud, Virginia Woolf (foto) está em domínio público e novas traduções têm sido frequentes. A Tordesilhas lança, mês que vem, com tradução de Bia Nunes Sousa, o ensaio Um Teto Todo Seu. Pela Autêntica, sairá, em agosto, Flanando por Londres, com crônicas vertidas por Tomaz Tadeu. O romance Orlando, na versão de Jorio Dauster para a Penguin, acaba de sair.

TRADUÇÃO

Carrero em Paris

A francesa Anacaona, especializada em literatura brasileira, lança, em março, A História de Bernarda Soledade – A Tigre do Sertão, livro de 1975 de Raimundo Carrero. A tradução é de Hubert Tézenas, responsável, também, pelas versões em francês de obras de Edney Silvestre e Alberto Mussa.

THRILLER

Mudança de hábito

Ficou para março o lançamento de Ripper (Bertrand), primeiro thriller da chilena Isabel Allende – gênero pelo qual seu marido, o escritor William Gordon, é conhecido. A recém-publicada edição espanhola já é encontrada nas livrarias daqui.