Babel 10.08.13

A Babel de 10 de agosto.

FEIRA

Muito além da ficção: Edusp leva autores a Frankfurt

Muito se fala nos romances e contos brasileiros em tradução para o alemão por causa da homenagem que a Feira de Frankfurt fará ao País em outubro e na lista dos 70 convidados. Mas pouco se fala sobre os livros de não ficção de brasileiros que estão saindo lá ou de alemães que escrevem sobre o país. Dos cerca de 250 títulos previstos até a feira, apenas cerca de 60 são de ficção. Os outros tratam de assuntos diversos – cidades, política, personalidades, música, arquitetura, nazismo etc. É nesse contexto que a programação do estande da Edusp ganha ainda mais destaque. Entre as atrações, debate entre Nádia Battella Gotlib e Marisa Lajolo sobre a influência do livro no processo de aprendizado. Nádia fala também de Clarice Lispector. Ricardo Azevedo faz palestra sobre o samba. Mayra Laudanna, sobre a gravura do início do século 20. Luis S. Krausz trata da literatura judaico-alemã. Jacques Marcovich aborda a Amazônia. E o violeiro Ivan Vilela toca.

AUTOPUBLICAÇÃO

De grão em grão

Entre os cinco livros de CTP (Científico, Técnico e Profissional) mais vendidos da Saraiva está Excel 2010, autopublicado pela Publique-se. Custa R$ 2,99.

CONGRESSO

Otimizando o trabalho

Em 2014, a CBL promove o Congresso do Livro Digital junto com a Bienal, em agosto.

FUTEBOL

A tragédia de 50

Esgotado, Dossiê 50 – Os 11 Jogadores Revelam os Segredos da Maior Tragédia do Futebol Brasileiro, de Geneton de Moraes Neto, sai em e-book pela E-Galáxia em meados de setembro.

POLICIAL

Ruth e Barbara em 2014

A Bertrand vai editar a obra de Ruth Randall, incluindo as que ela assina como Barbara Vine. Começa com The Child’s Child e The Saint Zita Society.

HISTÓRIA

A vida de um bairro

A Língua Geral prepara para dezembro livro de mesa sobre o Arpoador. Será um documento visual, literário, antropológico e histórico desse bairro carioca.

*

Por falar na Língua Geral, a editora, especializada em autores de língua portuguesa, está lançando os dois primeiros títulos de seu selo Alfa, voltado a obras menos literárias. São eles: Solteira no Rio de Janeiro e Detox.

CENTENÁRIO

Mais Vinicius



Acaba de sair, em edição de bolso, Orfeu da Conceição, de Vinicius de Moraes, e vem mais até seu centenário, em outubro. Em setembro, a Companhia das Letras lança Pois Sou um Bom Cozinheiro, que a coluna já adiantou, e Uma Mulher Chamada Guitarra, com crônicas. Em outubro, saem 14 e-books dele e em 2014, mais um livro de crônicas.

ENSAIO

Lukacsianos em ação

A Boitempo lança em setembro György Lukács e a Emancipação Humana, com coordenação de Marcos Del Roio e ensaios de autores como Paulo Netto e Nicolas Tertulian acerca do marxista morto em 1971.

DIREITO

Gente e bicho

A incoerência entre o que se diz sobre animais e a forma como eles são tratados é o tema de Introdução aos Direitos dos Animais, de Gary L. Francione, professor de direito e filosofia na Rutgers School of Law. A obra, que entra em gráfica na próxima semana, será lançada pela Unicamp. Um dado: oito bilhões de animais viram comida todos os anos.