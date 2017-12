Babel, 07.12.2013

Unesp prepara catálogo de obras de Tzvetan Todorov



Filósofo conhecido dos brasileiros, o búlgaro naturalizado francês Tzvetan Todorov ganhará, da editora Unesp, uma coleção que prevê, num primeiro momento, 10 títulos. Teoria da Literatura será o primeiro e fica pronto até janeiro. Para março, está previsto A Vida em Comum. “A lógica da sequência pretende dar conta da multiplicidade de sua produção e não se concentrar tematicamente. Pensamos em dar conta tanto das produções mais voltadas à crítica literária quanto daquelas que se concentram na antropologia e linguística”, explica o editor Jézio Gutierre. Ainda em 2014, serão publicados Simbolismo e Interpretação, Teorias do Símbolo e Crítica da Crítica – todos com tradução de especialistas nas diversas áreas de atuação do autor.

INTERNACIONAL

O lado obscuro do Rio

O lançamento está distante – será só em 2015 –, mas a coletânea Rio Noir, de contos policiais que terão a cidade do Rio de Janeiro como cenário, já começa a ser produzida. A organização é do músico e escritor Tony Bellotto, autor de obras como Bellini e a Esfinge e Machu Pichu, e quem vai lançar a obra será a americana Akastic, que publica ficção urbana e não ficção política.

*

Entre os autores da coletânea, Luis Fernando Verissimo, Luiz Alfredo Garcia Roza, Nelson Mota, Arthur Dapieve, MV Bill e Guilherme Fiuza.

ROMANCE

Vida em miniatura

Na Amsterdã de 1686, uma jovem do interior se casa com um homem muito mais velho que a presenteia com uma réplica, em miniatura, da casa em que vivem. De repente, o que acontece na casa deles se repete no brinquedo. The Miniaturist, um romance histórico feminista, é a primeira obra da britânica Jessie Burton, aluna do curso de escrita criativa da Curtis Brown.

*

A obra só será lançada em inglês no fim do primeiro semestre, mas os direitos já foram vendidos para mais de 30 países. Aqui, sairá pela Intrínseca.

NÃO FICÇÃO

A questão da água

Conselheira da ONU, Maude Barlow terá seu livro Blue Future: Protecting Water For People and the Planet Forever, publicado no Brasil pela M. Books. Dela, a editora já lançou Água Pacto Azul – A Crise Global da Água e a Batalha Pelo Controle da Água Potável no Mundo e Ouro Azul.

INFANTIL

Lidando com medo

Chega às livrarias, pela Berlendis & Vertecchia, O Crocodilo e o Dentista, do japonês Taro Gomi. Ali, dentista tem que lidar com o medo de mexer na boca de um crocodilo e o bicho tem que engolir o choro para curar a dor.

JUVENIL

Pulga surrealista

Depois de publicar Esquilos de Pavlov, a artista plástica Laura Erber lança, em março, com Maria Cristaldi, O Incrível Álbum da Picolina, a Pulga Viajante. A obra mostra 10 fotomontagens feitas a partir da coleção das autoras e de outros acervos, como o Rare & Manuscript Collections. A ideia é que os jovens leitores encontrem a pulga nas imagens.