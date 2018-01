Babel 07.09.13

A Babel de 7 de setembro.

REEDIÇÃO

Obra de Ernest Hemingway ganha novo projeto gráfico



Chega às livrarias em até duas semanas uma nova edição, totalmente repaginada, de O Velho e o Mar. É o primeiro título de Ernest Hemingway a sair com novo projeto gráfico, feito por Angelo Bottino para a Bertrand. Paris é Uma Festa será o próximo (outubro/novembro). Adeus às Armas, Por Quem os Sinos Dobram e O Sol Também se Levanta ficam prontos em 2014. Outros virão. Também no ano que vem sai Jardim do Éden, inédito no catálogo da editora.

CURSO

Clássico discutido

Em parceria com a Casa do Saber (São Paulo), a Record inicia uma série de debates sobre seus autores mais clássicos: Dias Gomes (13/9), Rachel de Queiroz (27/9), Rubem Braga e Fernando Sabino (11/10), José Lins do Rego (26/10), Graciliano Ramos (8/11), José Cândido de Carvalho (26/11) e Ferreira Gullar (6/12). A entrada é gratuita, mas é preciso se inscrever antes.

BIBLIOTECA

Restauro à beira-mar

Começa em outubro a restauração da biblioteca da Academia Cearense de Letras, a mais antiga do gênero no País. As obras levarão entre seis e oito meses e têm o apoio da Oi Futuro.

CRÔNICA

Travessia literária

Será lançado em outubro O Mel de Ocara – Ler, Viajar, Comer (Global), de Ignácio de Loyola Brandão. A obra reúne crônicas publicadas no Caderno 2 que narram as andanças do cronista por lugares tão diversos quanto a Jornada de Literatura de Passo Fundo e o Salão do Livro do Piauí. “O novo escritor brasileiro é o que está com o pé na estrada”, comenta, e segue à risca.

ROMANCE

Da crítica à criação

Idealizador e editor do Rascunho e diretor da Biblioteca Pública do Paraná, Rogério Pereira estreia no romance com Na Escuridão, Amanhã, previsto pela Cosac Naify para novembro.

JUVENIL

A volta do ‘Banana’

Hard Luck, o 8.º da coleção Diário de um Banana, de Jeff Kiney, ainda sem título em português, sairá aqui pela V&R no segundo trimestre de 2014. A tiragem inicial será de 400 mil exemplares. Só no Brasil, já foram vendidos 2,2 milhões de livros – no mundo, foram 85 milhões.

ARTE

O traço de Iberê

Está no prelo da Imprensa Oficial novo volume da série Cadernos de Desenho em parceria com a Unicamp. Desta vez, dedicado a Iberê Camargo, com 111 desenhos (abaixo).



PRÊMIO – 1

Primeira etapa

Depois de avaliar se as inscrições estavam de acordo com o edital, o Prêmio São Paulo fechou o número de obras no páreo. São 168 títulos – 83 de autores veteranos, 55 de estreantes com mais de 40 anos e 30 de estreantes com menos de 40. A Record lidera, com 20 obras.

PRÊMIO – 2

Quatro de sete

Na lista da revista Litprom com os 7 melhores livros latinos, africanos e asiáticos editados na Alemanha este ano, estão Luiz Ruffato (2.º), Ana Paula Maia (3.º), Clarice Lispector (4.º) e Bernardo Kucinski (5.º).