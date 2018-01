Babel 05.10.2013

A Babel de 5 de outubro:

FICÇÃO

Globo terá Alice McDermott, Jim Crace e NoViolet Bulawayo

A Globo reforço o catálogo da Biblioteca Azul, seu selo literário de clássicos e ficção contemporânea, com a compra dos direitos de livros de três autores ligados aos prestigiosos Man Booker Prize e National Book Award. Do britânico Jim Crace, ela publicará Harvest, finalista do primeiro ao lado de Lowland, de Jhumpa Lahiri, também autora da casa. Além desse, sairão Being Dead e Quarentine – já publicado aqui, em 1999, pela Geração. Também no páreo com We Need New Names está a zimbabuana que vive nos Estados Unidos NoViolet Bulawayo (foto). O livro, que também sairá no Brasil pela Globo, narra a história de uma garota que emigra para os Estados Unidos. A americana Alice McDermott, vencedora do National Book Awards com Charming Billy e finalista da edição de 2013 com Someone, chega ao catálogo com o mais recente. Tudo para o primeiro semestre do ano que vem.

EDITORA

Novos caminhos

Depois de três anos publicando didáticos, paradidáticos e livros de desenvolvimento pessoal, a Dsop entra na ficção adulta em novembro com Entre as Quatro Linhas, a coletânea de contos de futebol organizada por Luiz Ruffato que a alemã Assoziation lança na Feira de Frankfurt na semana que vem.

REEDIÇÃO

Homenagem ao tio

Publicado em 1957 por Antonio Olavo Pereira e premiado pela ABL,Marcoré, sobre a rotina sufocante de uma família do interior, é reeditado depois de 20 anos fora de catálogo. Quem lança é a Arqueiro, dos sobrinhos-netos do autor.

FOTO

Galeria ao ar livre

Graffiti SP (Comg Produção Cultural) traz fotos feitas pelo consultor financeiro e fotógrafo Ricardo Czapski de obras de 89 artistas espalhadas pela cidade. Há nomes como Crânio, Speto, Kobra e Mauro Neri – que, inclusive, vai pintar a entrada do restaurante Riso, onde o livro será lançado em novembro.

CLÁSSICO

London integral

O Lobo do Mar, de Jack London, integrará, no fim do mês, o catálogo de clássicos da Zahar. Com tradução de Daniel Galera e apresentação de Joca Reiners Terron, a obra traz texto integral, ilustrações da edição original, de 1904, mais de cem notas explicativas, glossário de termos náuticos de Bruno Costa e cronologia.

BIOGRAFIA

Tolstoi, vida e obra

Também no fim do mês, chega às livrarias, pela Leya, Tolstoi – A Fuga do Paraíso, de Pável Bassínski, que se baseou em cartas, diários e memórias do russo. A tradução é de Klara Guriánova, e Elena Vássina assina o prefácio.

INCLUSÃO

Agenda lotada



Nem bem lançou o infantil Débora Conta Histórias, e Débora Seabra (foto) já está com a agenda cheia. Vem a São Paulo para evento do Citibank (11/10) e volta para autografar na Vila da Fradique (9/11). Participa da Bienal do Livro de Maceió (31/10) e do Paixão de Ler, no Rio (6/11). Depois vai a Cuiabá, Fortaleza, etc.