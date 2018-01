Babel, 04.01.14

FILOSOFIA

Autêntica amplia coleção Filô com Lukács, Agamben e outros

A editora mineira Autêntica quer ampliar ainda mais seu catálogo de filosofia, que já conta com obras de autores clássicos e contemporâneos, e lança uma série de livros neste ano pela coleção Filô. Um dos destaques é a chegada da obra do marxista húngaro György Lukács (1885-1971), que terá A Alma e as Formas editado aqui por ela. De George Bataille (1897-1962), a editora planeja publicar A Experiência Interior, Sobre Nietzsche: Vontade de Chance e A Teoria da Religião. Já do italiano Giorgio Agamben, o filósofo do momento, serão lançados cinco livros: A Potência do Pensamento, Bartleby ou a Fórmula da Criação, Meios Sem Fim, Nudez e O Tempo Que Resta. Está prevista ainda a publicação de Deus: Inversões do Apocalipse, de Žižek e Boris Gunjevic, e de Se Parmênides, de Bárbara Cassin.

CONTO

O terceiro Walsh

A editora 34 manda para as livrarias nos próximos dias, o terceiro volume de contos do argentino Rodolfo Wash de seu catálogo: A Máquina do Bem e do Mal. Os outros dois são Variações em Vermelho e Essa Mulher e Outros Contos.

ANTOLOGIA

Brasil-Alemanha

A parceria entre alemães e brasileiros no ano passado – fomos o convidado de honra na Feira de Frankfurt e eles foram homenageados na Bienal do Rio – parece ter dado certo. Agora, o Instituto Goethe pensa no projeto de um livro que seria escrito por autores daqui e ilustrado por artistas de lá.

CINEMA

Romance original

Um dos lançamentos previstos para este ano pela coleção Lanterninha, da Amarylis, que publica os romances que deram origem a filmes que se tornariam clássicos, é O Bebê de Rosemary (1967), de Ira Levin. Depois de ser adaptado para o cinema por Roman Polanski, ele vira minissérie da NBC. As gravações começam este mês.

TEATRO

Cansaço no palco

Cansaço, a Longa Estação (Boitempo), romance do historiador e professor da USP Luiz Bernardo Pericás, vira peça com estreia prevista para novembro e direção de Hugo Rodas. O título será Punaré e Baraúna.

NÃO FICÇÃO

Por uma boa vida

A Intrínseca garantiu, em leilão, os direitos de publicar The Path, de Michael Puett, professor de história chinesa em Harvard, e da jornalista Christine Gross-Loh. Inédito, o livro é baseado no terceiro curso mais popular de Harvard no qual o professor, e autor, se baseia em filosofia antiga chinesa para rever ideias ocidentais acerca de ambição, poder, felicidade, criatividade, planejamento e relacionamento. Os outros dois cursos preferidos dos alunos são ciência da computação e economia. O que os autores querem é ensinar os leitores a viverem uma vida boa.

DIREITOS

Clássico infantil



Pouco editada no Brasil, a escritora e ilustradora britânica Beatrix Potter (acima) acaba de cair em domínio público. Ela é a criadora de Peter Rabbitt (abaixo) e de tantos outros personagens que habitavam seu jardim e encantaram gerações de crianças no Reino Unido.