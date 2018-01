Babel: Série que inspirou animação ‘Ernest & Célestine’, que concorre ao Oscar, terá mais um título publicado no País

O fino traço da belga Gabrielle Vincent no Oscar e em livro

Um dos cinco concorrentes ao Oscar de melhor animação – o vencedor será conhecido em 2 de março – é Ernest & Célestine (veja o trailer), baseado na série infantil da escritora e ilustradora belga Gabrielle Vincent (1928- 2000). Entre 1981 e 2003, foram publicados quase 30 títulos que retratam a inesperada e incompreendida amizade entre Ernest, um urso e palhaço de rua, e Célestine, uma ratinha ilustradora. Dois volumes da coleção foram lançados aqui em 2009 pela Salamandra: Músicos de Rua e Ernest e Celestine Perderam o Simão. Este ano, a editora 34 lança um terceiro título: O Nascimento de Celestine. Foi a 34 que descobriu o trabalho de Vincent e publicou A Pequena Marionete (2007) e Um Dia, Um Cão (2013).

JUVENIL

De cavalos e leões

A WMF Martins Fontes gostou tanto do resultado de Quem é você, Alasca?, livro de John Green que vendeu mais de 100 mil exemplares desde 2010, que vai continuar investindo no gênero juvenil. Ela publica, em maio, O Leão Borboleta, do inglês Michael Morpurgo – é dele, também, Cavalo de Guerra, obra adaptada para o cinema por Steven Spielberg e indicada para o Oscar de 2012.

No novo livro, Bertie resgata um filhote órfão de leão branco da savana africana. Eles permanecem inseparáveis até que o garoto vai para um colégio interno na Inglaterra e o leão é vendido para um circo. Resta a promessa de um reencontro.

CINEMA

Carona com o filme

Por falar em cinema, a Planeta prepara nova edição de O Único Sobrevivente, do soldado Marcus Luttrell, único de sua equipe a voltar da guerra do Afeganistão, e de Patrick Robinson. Isso porque estreia em 21 de março o filme O Grande Herói, baseado nele. Lançada em 2008 e esgotada, a obra terá o pôster do filme como capa.

Outro livro que inspirou filme e que está chegando às livrarias é 12 Anos de Escravidão, de Solomon Northup, pela Seoman.

E na esteira da estreia de Academia de Vampiros em março, a Nova Fronteira relança o 1.º título da série de Richelle Mead com capa que remete ao filme.

REVISTA

A nova ‘Polichinello’

Será lançada no dia 27 de fevereiro, na Casa das Rosas, a 15.ª edição da revista literária Polichinello, que terá como tema Poéticas da Transgressão. Há traduções inéditas de textos de Georges Bataille, Jean-Luc Nancy, Walter Benjamin e Giorgio Agamben, além de trabalhos de, entre outros, Roberto Piva, Claudio Willer, Contador Borges e Élida Lima.

E-BOOK

15 anos de crítica

O escritor Ricardo Lísias lança, pela E-Galáxia, na primeira quinzena de fevereiro, o e-book Álbum de Crítica, com as resenhas e ensaios literários que produziu nos últimos 15 anos.

ROMANCE

A estreia do enfermeiro

A Rocco estava começando a distribuir Onde a Lua Não Está para as livrarias quando o livro de estreia de Nathan Filer, enfermeiro de saúde mental, ganhou, na 3.ª, o prêmio britânico Costa. A obra, já à venda em e-book, fala sobre dois irmãos que saem numa noite, mas só um volta. Assombrado pela morte do irmão com Síndrome de Down, Matthew, 19, à beira de uma esquizofrenia, busca respostas.

O livro inspirou um curta. Veja aqui.

(Coluna publicada no jornal O Estado de S. Paulo de 1º de fevereiro de 2014)