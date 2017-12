COLETÂNEA

Augusto de Campos apresenta poemas inéditos em ‘Outro’

Depois de um silêncio de 12 anos, Augusto de Campos vai lançar um volume inédito de poesia. Outro, com texto, capa, projeto e execução gráfica dele mesmo, está no prelo da Perspectiva e deve ficar pronto em cerca de três semanas. São 120 páginas de poemas visuais e indicações de clip-poemas – para serem vistos na internet. No prefácio, que o poeta, ensaísta e tradutor chamou de Outronão, ele relembra sua última coletânea de inéditos, Não, diz que, como Marianne Moore, não gosta de poesia, embora só saiba fazer isso, e escreve: “E é com este Outro, que pode ser também o último bônus de meu trabalho poético, que ouso ex-pôr estes novos poemas. Sobrevivente, para o bem ou para o mal, não posso deixar de completar o que comecei, o quanto me for possível”.

CURSO

Dúvidas literárias

E por falar nos Campos, a Casa das Rosas, que abriga o acervo de Haroldo (1929-2003), irmão mais velho de Augusto, fará mais uma edição do S. O. S. Literatura, seu plantão para tirar dúvidas de aspirantes a escritor acerca das mais variadas etapas do ofício. Será no dia 13, das 14 h às 18 h, com distribuição de senhas.

*

Fora isso, estarão abertas, de 16 a 19, as inscrições para a nova turma do Curso Livre de Preparação do Escritor, para jovens de 14 a 18 anos. São apenas 30 vagas. Na primeira edição, chegaram 202 pedidos de inscrição. Os selecionados se reúnem entre agosto e setembro, em quatro encontros semanais.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

GUIA

Manual prático

Sai no fim do mês, pela Contexto, 1001 Dicas de Português – Manual Descomplicado, de Dad Squarisi e Paulo José Cunha. A ideia foi produzir um tira-dúvidas prático, informativo e bem-humorado.

APLICATIVO

HQ digital

Lançado em janeiro para IOS e em breve para Android, o Comix Trip, aplicativo para leitura de quadrinhos digitais, já contabiliza mais de 4.500 downloads. Estão ali HQs de mais de 100 autores, que custam entre US$ 0,99 e US$ 5,99 – e uma ou outra gratuita, como o aplicativo.

RELIGIOSO

Mônica católica

A primeira parceria entre Ave-Maria e Mauricio de Sousa foi em 1973, com Jesus É Meu Amigo, que soma 50 edições e um milhão de exemplares vendidos. Outros três títulos vieram depois, com números menores, mas ainda assim expressivos. Para a Bienal do Rio, a dupla prevê Minhas Orações – Turma da Mônica, com 10 mil cópias de tiragem inicial.

*

Segundo a pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial, divulgada na 4.ª, as editoras religiosas faturaram, em 2014, mais de R$ 559 milhões e produziram 7.938 novos títulos e reedições.

*

Para ler sobre a pesquisa, acesse: Mercado editorial brasileiro caminha para a recessão

ROMANCE

Mente masculina

Festejado em diversos países, Os Casos de Amor de Nathaniel P., romance de estreia da americana Adelle Waldman, será lançado aqui ainda este mês pela Casa da Palavra. O livro narra as relações afetivas de um escritor em ascensão.

SAÚDE

Cozinha do futuro

A Rocco publica, no 2.º semestre, pelo selo Bicicleta Amarela, O Terceiro Prato. Na obra, o chef nova-iorquino Dan Barber, uma das 100 pessoas mais influentes para a Time e que pesquisou, por 10 anos, comunidades rurais do mundo todo, propõe uma mudança no cardápio. Há documentário sobre ele no Netflix.