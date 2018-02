ESTUDO

Ateu, romancista britânico escreve a história das religiões



O britânico Matthew Kneale, festejado pelo romance English Passenger (2000), inédito no Brasil, estudou História Moderna em Oxford e escreveu sete obras de ficção até decidir experimentar a não ficção. Em 2013, ele lançou An Atheist’s History of Belief – Understanding Our Most Extraordinary Invention (Uma História Ateísta da Crença – Entendendo Nossa Mais Extraordinária Invenção) – que chegará ao País no segundo semestre pela WMF Martins Fontes. O livro tenta responder a uma série de questões como: O que levou o homem pré-histórico, abrigado nas cavernas profundas, a invocar o reino dos espíritos? e Por que a crença prosperou, levando-nos a inventar o céu, o inferno e os deuses?

ANTROPOLOGIA

Multiculturalismo

Com apresentação de Peter Fry e prefácio de Michel Cahen, chega às livrarias nos próximos dias Dilema Multicultural. A obra, publicada pela Graphia e Editora da UFPR, traz ensaios de Lorenzo Macagno feitos a partir de pesquisas acadêmicas e de campo – em Portugal e Moçambique.

NÃO FICÇÃO – 1

Filosofia política

A Unesp segue com o plano de editar obras do italiano Norberto Bobbio (1909-2004) que ainda não saíram no Brasil e promete mais dois títulos para 2015: Democracia e Segredo, Jusnaturalismo e Positivismo Político e Política e Cultura.

NÃO FICÇÃO – 2

Autoajuda pop

A Objetiva lança em março mais quatro títulos da série The School of Life. São eles: Como Envelhecer, de Anne Karpf; Como Ficar Sozinho, de Sara Maitland; Como Lidar Com a Adversidade, de Christopher Hamilton; e Como Desenvolver Saúde Emocional, de Oliver James.

MEDITAÇÃO

Autoajuda zen

Depois da V&R e da Sextante, a BestSeller entra na onda do pintar para desestressar com Mindfulness – O Livro de Colorir, de Emma Farrarons. Ainda sobre mindfulness, esse tipo de meditação que está na moda, ela edita Mindfulness – O Diário, de Corinne Sweet – com exercícios.

ROMANCE

Resgate da obra

A Cesárea reinicia os trabalhos em março com o lançamento de uma nova edição de A Cabeça no Fundo do Entulho, romance de Fernando Monteiro vencedor, em 1999, do Prêmio Bravo de Literatura. Do autor pernambucano – que se retirou da literatura –, ela publicou, no ano passado, Aspades, Ets Etc. Tudo em e-book. O plano da editora-revista é lançar seis livros digitais em 2015.

MERCADO – 1

Negócio desfeito

A carioca Sextante e gaúcha L&PM, com linhas editoriais tão distintas, desistiram do acordo firmado em agosto segundo o qual a primeira se tornava dona de 50% da segunda.

MERCADO – 2

Hábitos de leitura

Uma pesquisa feita com 2 mil crianças britânicas entre 5 e 16 anos mostrou que 78% delas leem por prazer, 55% preferem o livro em papel, 11% gostam de ler em tablets, 8% em e-readers e 5% em celular. Segundo o Childwise Monitor Report, 20% das crianças ouvidas têm um leitor digital – índice 4% maior do que o do passado e 15% maior do que em 2010.