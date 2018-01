Arundhati Roy, Ali Smith e Paul Auster são finalistas do Man Booker Prize

O Man Booker Prize anunciou sua primeira lista de finalistas, com 13 obras de autores de nacionalidades variadas que escrevem em inglês. Para concorrer, o livro deve ter sido publicado na Inglaterra.

Entre os finalistas está a indiana Arundhaty Roy, revelada há 20 anos quando publicou seu romance de estreia, O Deus das Pequenas Coisas, que foi sucesso de público e de crítica e rendeu à autora o Booker daquele ano. Duas décadas depois, e sem ter publicado nenhuma obra de ficção nesse intervalo, ela volta ao romance com O Ministério das Felicidade Absoluta, que acaba de ser publicado no Brasil – e, por ele, concorre mais uma vez ao prestigioso prêmio.

Leia também: ‘O romance é um meio de contarmos a natureza psicótica dos tempos modernos’, diz Arundhati Roy

Premiado com o National Book Award e o Pulitzer, The Underground Railway, de Colson Whitehead, também está, ao lado de 4 3 2 1, de Paul Auster, no páreo.

Dois dos mais recentes vencedores do prêmio, Paul Beatty (2016) e Marlon James (2015) estão no Brasil neste momento, participando da Festa Literária Internacional de Paraty.

A próxima lista de finalistas será anunciada em setembro e o vencedor do prêmio de 50 mil libras será conhecido no dia 17 de outubro.

Confira a lista dos finalistas

4 3 2 1, de Paul Auster (EUA)

Days Without End, de Sebastian Barry (Irlanda)

History of Wolves, de Emily Fridlund (EUA)

Exit West, de Mohsin Hamid (Paquistão/Reino Unido)

Solar Bones, de Mike McCormack (Irlanda)

Reservoir 13, de Jon McGregor (Reino Unido)

Elmet, de Fiona Mozley (Reino Unido)

O Ministério da Felicidade Absoluta, de Arundhati Roy (Índia)

Lincoln in the Bardo, de George Saunders (EUA)

Home Fire, de Kamila Shamsie (Reino Unido/Paquistão)

Autumn, de Ali Smith (Reino Unido)

Swing Time, de Zadie Smith (Reino Unido)

The Underground Railroad, de Colson Whitehead (EUA)