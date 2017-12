Amazon nega parceria com a Casa das Rosas – e projeto de orientação de autores independentes já tem mais de 50 inscrições

Anunciado na coluna Babel de sábado, 10, o projeto Tutoria CAE recebeu, entre segunda, 12, e quarta, 14, 52 inscrições. A ideia é selecionar os 10 projetos de livros mais promissores – 5 romances e 5 livros de contos – para receberem o acompanhamento, em encontros presenciais, da escritora Veronica Stigger e orientação para posterior publicação em e-book.

A ideia original era que esses e-books estivessem disponíveis no KDP e, por isso, o projeto foi apresentado pela Casa das Rosas como uma parceria entre ela e a Amazon. A livraria, no entanto, logo tratou de dizer que não tem nenhuma “responsabilidade pelos serviços prestados pela entidade” e que, por isso, não se trata de uma parceria.

Pelo projeto apresentado pela Casa das Rosas, ela faria todo o trabalho de seleção e orientação, e a Amazon seria apenas a plataforma que publicaria as obras.

“A Amazon.com.br agradece a confiança do Centro de Apoio ao Escritor da Casa das Rosas em nossa ferramenta de autopublicação Kindle Direct Publishing (KDP) para o projeto Tutoria CAE. No entanto, esclarece que a companhia não é parceira neste projeto e não tem responsabilidade pelos serviços oferecidos pela entidade. Reiteramos que qualquer autor que deseje ter sua obra publicada pelo KDP e colocada à disposição de leitores em todo o mundo pode fazê-lo gratuitamente acessando diretamente o site do KDP”, diz o comunicado da empresa.

Tirando a saia justa entre Casa das Rosas e Amazon, quase nada muda no projeto. Sai o conceito de parceria, mas fica a sugestão de uso da plataforma da Amazon. Ou de outra que o autor prefira.