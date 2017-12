Amazon e Casa das Rosas fazem parceria para publicação de autores independentes

PARCERIA

Casa das Rosas e Amazon juntas na edição independente

A dica é para escritores, ou aspirantes, que topam publicar seus livros numa plataforma de autopublicação, mas que ainda gostariam de ouvir uma opinião profissional antes de se lançarem no mercado. Casa das Rosas e Amazon anunciam, na segunda, 12, uma nova parceria que prevê exatamente isso: o Tutoria CAE. Até o dia 25, autores podem mandar seus originais para o Centro de Apoio ao Escritor, da Casa das Rosas, que selecionará cinco obras de cada gênero para serem preparadas, com o acompanhamento (leitura, análise e sugestão de edição) da escritora Veronica Stigger, para publicação – na Amazon. Os interessados devem morar no Estado de São Paulo e comparecer aos cinco encontros previstos. Para a inscrição, basta mandar o original em PDF, com nome do autor, telefone e e-mail para cae@casadasrosas.org.br ou entregá-lo no local.

INTERNET

Poesia transmídia

A poeta mineira Adélia Prado estará em São Paulo no dia 17 para uma master class (R$ 40), às 10 h, no Reserva Cultural. Sua vinda faz parte da programação de lançamento do Poemaria, portal transmídia idealizado por Davi Kinksi que vai envolver o leitor em diversas etapas de um projeto maior que prevê a realização de um longa, uma série documental, um livro e um blog – tudo com a ajuda de um novo app.

*

Portanto, a outra novidade, que tem a ver com o site, é o aplicativo para smartphone Declamaí, em que o usuário poderá escolher poemas, declamá-los e compartilhar o vídeo com uma pessoa ou com todo mundo.

PSICANÁLISE

A vida com Lacan

Está no prelo da Zahar, para o ano que vem, o livro La Vie Avec Lacan, da psicanalista e escritora francesa Catherine Millot. Ela foi paciente do psicanalista e teve com ele, por anos, um relacionamento amoroso. Na obra, Catherine expõe sua admiração pelo intelectual e revela o homem educado, engraçado e generoso e o mostra em seu cotidiano.

NÃO FICÇÃO

O poder do discurso

A Rocco comprou os direitos do novo livro de Tom Wolfe, The Kingdom of Speech, que acaba de chegar às livrarias americanas. Nesta nova obra, o autor de A Fogueira das Vaidades, entre outros títulos, defende que o discurso, e não a evolução, é o grande responsável pela complexidade das sociedades. Controverso e mordaz, Wolfe recupera o britânico Alfred Russel Wallace e o antropólogo Daniel Everett para desconstruir o darwinismo, mostrando o quanto a teoria é irrelevante no Reino dos Discursos.

INTERNACIONAL

Sem previsão no Brasil

Disponível aqui só em e-book, O Ano da Morte de Ricardo Reis, de José Saramago, acaba de ganhar nova edição da portuguesa Porto. Aqui, a Companhia das Letras não tem planos de uma reedição.

*

Sai no Reino Unido, no fim de outubro, Time Pieces: A Dublin Memoir, com texto de John Banville e fotos de seu amigo Paul Joyce. São as memórias de sua infância e de quando ele voltou para viver lá.

*

Lost Stories é o título do livro que sai em abril, nos Estados Unidos, com os últimos textos inéditos de F. Scott Fitzgerald.