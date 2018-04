‘A Fantástica Fábrica de Chocolate’ ganha livro ilustrado no centenário de Roald Dahl

HOMENAGEM

No centenário de Roald Dahl, tributo ao seu grande clássico

Autor de dezenas de obras que fazem sucesso entre as crianças, como Matilda e A Fantástica Fábrica de Chocolate, Roald Dahl será lembrado em 2016 por seu centenário de nascimento. No Brasil, a Martins Fontes – Selo Martins lança, na Bienal de São Paulo, Por Dentro da Fantástica Fábrica de Chocolate – livro ilustrado de Lucy Mangan que explora a influência que a história de Charlie Bucket e Willy Wonka exerceu em filmes, peças de teatro, musicais e outros produtos nos últimos 50 anos. Sophie Dahl, neta do autor, assina o prefácio.

ROMANCE

A volta da personagem

Depois de O Professor, Cristovão Tezza lança, em 2016, pela Record, A Tradutora. No romance, Beatriz, personagem de Um Erro Emocional, é contratada para trabalhar como intérprete para um diretor de marketing da FIFA que vai a Curitiba acompanhando o cronograma da Copa do Mundo.

MÚSICA

Todas as letras

Em janeiro, para comemorar os 75 anos de Jorge Mautner, a Companhia das Letras lança Kaos Total. Organizada por João Paulo Reys e Maria Borba, a obra reúne todas as letras do artista, além de pinturas naïf, poemas e prosa poética.

SOCIOLOGIA

Crise mundial

Também em janeiro, chega às livrarias, pela Zahar, Estado de Crise, livro em que os sociólogos Zygmunt Bauman e Carlo Bordoni analisam o atual contexto – governos impotentes e cidadãos insatisfeitos – e debatem esta nova, e nada passageira, crise mundial.

INFANTIL

Para não esquecer

Serão lançados nos próximos dias A Democracia Pode Ser Assim e A Ditadura é Assim, aqueles títulos que inauguram o selo Boitatá, da Boitempo, antecipados pela coluna. Sob o comando de Thaisa Burani, o catálogo infantil seguirá a linha crítica da editora de Ivana Jinkings.

NÃO FICÇÃO

A invenção da natureza

Um dos melhores livros de 2015 segundo o NYT, The Invention of Nature: Alexander von Humboldt’s New World, de Andrea Wulf, sai pela Planeta no 1.º semestre. A obra retrata a vida do naturalista alemão cujas ideias revolucionaram a forma como vemos a ciência moderna e o meio ambiente.

*

Vale lembrar que Humbolt (1769-1859) é também personagem, ao lado de Aimé Bonpland, de Figura na Sombra (L&PM, 2012), romance de Luiz Antonio de Assis Brasil. Os dois viajaram por cinco anos pelas Américas.

DIDÁTICOS

Venda direta

A Somos Educação, que recentemente demitiu o departamento de literatura da Ática e Scipione, porque se concentraria em didáticos, lança, na segunda, um novo e-commerce, unificando as vendas das duas casas. São 1,7 milhão de itens, entre livros didáticos, paradidáticos e digitais.

BEST-SELLER

O ano do príncipe

A Geração deve fechar 2015 com 200 mil exemplares de suas versões de O Pequeno Príncipe, com tradução de Frei Betto, comercializados. Nada mau para um livro em domínio público.

Outras matérias da semana:

Livro digital é caro no Brasil e editores têm medo de desconto, diz vice-presidente da Amazon

Marcelo Godoy e Maria Valéria Rezende vencem o Prêmio Jabuti 2015

Premiados do São Paulo de Literatura já têm novos títulos na gaveta

Lygia Fagundes Telles vence Prêmio Fundação Conrado Wessel

Referência no mercado por livros de arte de luxo, Cosac Naify fecha as portas

Editores, autores e leitores lamentam o fim da Cosac Naify