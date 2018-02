A Babel de 2.11.13

A coluna Babel de 2 de novembro:

FEIRA

Bienal 2014: menos um dia e a ajuda literária do Sesc

Nos finais de semana, gente saindo pelo ladrão (foto). Nos dias de semana, só crianças correndo pelos corredores. A Bienal do Livro de São Paulo (22 a 31 de agosto) chega a 23.ª edição em 2014 com o desafio de equilibrar seu público, ampliar os números de 2012 – difícil, já que a feira terá um dia a menos – e tornar a ida rentável para as editoras. A Cosac já decidiu que não terá estande este ano de novo. A Summus, que também não foi em 2012, ainda avalia sua participação. A grande novidade é a parceria que ela fez com o Sesc, que organizará a programação cultural.

POESIA

Uma romancista poeta

Adriana Lisboa, que acaba de lançar o romance Hanói, estreia na poesia em 2014, pela Iluminuras, com Parte da Paisagem (título provisório). A obra trará 45 poemas escritos nos últimos dois anos, como o Papelaria União:



Era onde eu comprava os meus cadernos.

O centro da cidade era o nosso quintal.

Você fotografava os gatos e

os cartazes nos postes de luz da Cinelândia.

Havia em nós uma modéstia

quase arriscada, quase

imodesta. De muito pouco

dependia a nossa sobrevivência: tempo,

música, filmes. Ruas de paralelepípedos.

Por sugestão sua,

eu comprava os meus cadernos

na Papelaria União. Anotava

ali nosso futuro em versos

verdes, duma confiança irrefletida.

Não notava a prudência

clarividente das folhas já amareladas,

de outono, de antemão.

HOMENAGEM

Atrizes leem Clarice

A Hora de Clarice, evento realizado em dezembro em homenagem a Clarice Lispector, começa a ser formatada. O Instituto Moreira Salles promoverá uma leitura, por três atrizes, de Palavras, obra com frases de seus livros selecionadas por Roberto Corrêa dos Santos, que a Rocco ainda vai publicar.

POLICIAL – 1

Não é mera coincidência

A Tordesilhas lança nos próximos dias No Limite, obra do francês Marin Ledun inspirada na onda real de suicídios ocorrida na empresa France Telecom (hoje, Orange) entre

POLICIAL – 2

Paris-Sul-Sudeste

Para promover seu novo selo de livros policiais, o Vertigo, a Autêntica traz ao País, este mês, o francês Alex Aubenque, autor de Sete Dias em River Falls. Ele participa da Feira do Livro de Porto Alegre no dia 9. Depois, faz palestra na Martins Fontes da Paulista, em SP, dia 11, e na Travessa do Leblon, no Rio, dia 13.

HQ

Digital em cores

O brasileiro André Diniz, que lança hoje, no Festival de Banda Desenhada de Amadora, em Portugal, Duas Luas, HQ inédita no Brasil, prepara para dezembro a versão em e-book de 7 Vidas (2009), que no papel era PB e agora foi colorizada por Marcela Mannheimer (abaixo), e de Morro da Favela (2011).



NEGÓCIOS

Espionagem aplicada

Sai em meados do mês, pela Saraiva, Trabalhe com InteligênCIA, de J.C. Carleson, que deixou o mundo corporativo para atuar por oito anos na CIA. Depois, ele voltou para a iniciativa privada. Agora, no livro, ele junta as duas habilidades.

JUVENIL

Do mesmo autor de…

Sucesso juvenil com a série Maze Runner, que vira filme em 2014 e cujo 5.º volume a V&R está mandando para as livrarias, James Dashner terá outra série publicada aqui pela mesma editora: Mortality Doctrine. O primeiro, já entre os mais vendidos nos EUA, The Eye Of Minds, está previsto para o primeiro semestre.