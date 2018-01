5 lições de Jane Austen para quem quer escrever um romance Sobrinha-neta da escritora inglesa e professora de escrita criativa, Rebecca Smith dá dicas a aspirantes a escritor no livro 'O Clube de Escrita de Jane Austen', que está no prelo da Bertrand; Jane Austen morreu há 200 anos, no dia 18 de julho de 1817