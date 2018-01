Babel, 25.01.2014

A coluna Babel de sábado, 25 de janeiro

COLEÇÃO

Boitempo amplia série sobre São Paulo a partir de 2015

No aniversário de São Paulo, a Boitempo adianta os planos para a sua Pauliceia, coleção criada em 2002 para resgatar personagens, bairros e textos literários sobre a cidade e o Estado de São Paulo e que desde 2010 não publica nada. Sairão 20 títulos sobre temas variados a partir de janeiro de 2015. Entre as obras já programadas estão Sobre 1932, de Lincoln Secco; Ser Rico e Ser Pobre em São Paulo, de Marcio Pochmann; Hip-hop, de Pedro Alexandre Sanches; História das Favelas e Periferias de São Paulo, de Raquel Rolnik; e Gastronomia em São Paulo, de Carlos Alberto Doria. Estão previstos, ainda, perfis de nomes como Antonio Candido e de Paulo Emilio Salles Gomes, respectivamente no centro e o segundo à esquerda da foto acima.

CLÁSSICO

‘Os Sertões’ com fotos



Lançada por Walnice Nogueira Galvão em 1985, Edição Crítica de Os Sertões volta às livrarias no fim do ano pela Cosac Naify. Além do texto definitivo da obra de Euclides da Cunha (foto), que cobriu a Guerra de Canudos (1896-1897) para o Estado (veja imagens das reportagens abaixo; outros registros podem ser encontrados no Acervo Estadão) e então escreveu seu clássico, o livro trará fotos de Flávio de Barros, que também esteve lá.

DIGITAL

Um conto por semana

Será publicado, em 3 de fevereiro, nas principais e-bookstores, Averrós, de José Luiz Passos, o primeiro conto da coleção digital Formas Breves. Coordenada pelo escritor Carlos Henrique Schroeder para a E-Galáxia, a coleção terá textos inéditos de contistas brasileiros contemporâneos e traduções diretas de clássicos.

*

Luciano Dutra, por exemplo, traduzirá textos do sueco Hjalmar Söderberg. E Denise Bottmann prepara uma série de contos de Virginia Woolf.

*

A cada semana um novo conto estará à venda por R$ 1,99. Os 10 primeiros lançamentos são:

Averrós, de José Luiz Passos

Penélope, de André de Leones

Lígia, de Victor Heringer

Uma no Mercado, de Sérgio Fantini

Xodó, de Marcelo Moutinho

Não Vou Falar Sobre Isto, mas, de Luci Collin

Senhoras da Noite, de Miguel Sanches Neto

Prazer, de Bolívar Torres

Sui Generis, de Sérgio Tavares

Matar, de Hjalmar Söderberg, com tradução de Luciano Dutra

EDUCAÇÃO

Do livro à internet

O novo site Manole Educação, com aulas gratuitas de direito, saúde e administração e, mais para a frente, de turismo, meio ambiente e hospitalidade, feitas a partir de livros da editora e que integram seus cursos de atualização online, entra no ar nos próximos dias. Haverá, ainda, informações para instituições, professores e alunos.

INFANTOJUVENIL

Homenagem em SP

A portuguesa Maria Alberta Menéres é homenageada hoje no Consulado-Geral de Portugal. Ela não virá, mas a Leya lança Conversas Com Versos, Camões, o Super-herói da Língua Portuguesa e Figuras Figurona.

FILOSOFIA – 1

Cioran, a dor e a música

O Livro das Ilusões, que a Rocco lança em fevereiro, traz as reflexões de Cioran, então um jovem filósofo, acerca da vida, da dor e da descoberta da possibilidade de fugir de si mesmo com a ajuda da música clássica.

FILOSOFIA – 2

Escola da vida

A Zahar edita em 2015 três livros da série Life Lessons, da The School of Life: sobre Freud, de Brett Kahr, Nietzsche, de John Armstrong, e Kierkegaard, de Robert Ferguson.