Babel: Rinha de desenhistas, música e livros no aniversário da Banca Tatuí

INDEPENDENTE Rinha de desenhistas, música e livros na festa da Banca Tatuí Há três anos, a Banca Tatuí era inaugurada em Santa Cecília para vender publicações independentes. Virou mais do que isso. No dia 2, para comemorar o aniversário do espaço, ponto de encontro de artistas, será realizada, a partir das 16h20, uma rinha de