Workshops inéditos na MITsp

Dois diretores e atores, um libanês e um palestino, devem ser as estrelas da próxima Mostra Internacional de Teatro de São Paulo. E mais do que peças compartilharão suas experiências em workshop e residência artística.

O libanês Rabih Mroué, que tem três espetáculos na mostra, aborda a percepção do tempo – passado, presente e futuro – e a relação com a memória. A pérola da presença de Mroué no evento, porém, é o workshop Brasil em Pixels, que ministrará gratuitamente para um público de 20 pessoas durante três dias, de 10 a 12 de março. O diretor irá propor, a partir de fotos das manifestações brasileiras de 2016, um trabalho que estimule a reflexão sobre essas imagens.

Já o diretor e ator palestino Ihab Zahdeh, cofundador e diretor artístico do Yes Theatre, de Hebron (Cisjordânia), dará o workshop de criação coletiva Atos de Resistência I, de três semanas, partindo de um tema que relacione as realidades brasileira e palestina. A partir do assunto escolhido, os participantes deverão criar fragmentos cênicos improvisados que tenham manifestações artísticas como dança e música a partir de um olhar político e estético. As cenas criadas serão apresentadas ao final do curso para o público. Mais informações sobre os dois eventos na página da mostra: mitsp.org