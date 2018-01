Outra peça com apresentação única é Noite de Reis, do bom e velho Will Shakespeare. Dia 22, no Teatro do Sesi, sobe ao palco elenco de charme sem igual, portadores de síndrome de Down, que ensaiam a peça há dois anos, dirigidos por Leonardo Cortez, que há 19 anos comanda o grupo. Foi o próprio elenco que optou por juntar o texto do bardo e sucessos da Jovem Guarda, como Estúpido Cupido e Emoções. Poesia pura.

