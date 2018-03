Cássio Scapin estreia uma nova montagem pra lá de especial: Admirável Nino Novo. Sim, Nino, o personagem do Castelo Rá-Tim-Bum está de volta e, ao contrário da série da TV Cultura, o ator estará sozinho no palco. Bem, não tão sozinho. Contracena com um personagem invisível, o Espírito de Aventura, que se materializa na voz de Ney Matogrosso. O próprio ator convidou o cantor para a personagem. “Ney é um artista que, desde que me conheço por gente, faz parte da minha vida, estou muito feliz de tê-lo comigo no palco”. Estreia este sábado, no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado.

