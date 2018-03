Não é somente Ney Matogrosso que empresta sua voz para a cena: esta é a semana de vozes conhecidas marcarem presença em peças. O solo Das Cinzas, texto radiofônico de Samuel Beckett, com o ator Aury Porto, segue essa linha. A montagem tinha no palco Aury e Reneé Gumiel, falecida em 2006. A montagem que ocupa o teatro da Biblioteca Mário de Andrade nas próximas três segundas-feiras, às 19h, terá as vozes da bailarina e atriz, no papel da falecida esposa do personagem de Aury, e também do ator Paulo César Pereio.

